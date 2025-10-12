อาเซียนเตรียมหารือเรื่องผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งพม่าในการประชุมสุดยอด

รอยเตอร์ - รัฐบาลทหารพม่าได้เชิญสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้ส่งผู้สังเกตการณ์สำหรับการเลือกตั้งที่วางแผนไว้ปลายปี โดยกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียระบุว่ากลุ่มจะหารือถึงคำขอดังกล่าวระหว่างการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคในปลายเดือนนี้
กระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียระบุในคำแถลงว่าคำเชิญให้ส่งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งนั้นครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และสำหรับมาเลเซีย คำเชิญดังกล่าวได้ส่งถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งของมาเลเซียแล้ว
ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการเจรจาระหว่างพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารพม่า และโมฮัมหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย ที่เดินทางเยือนกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของพม่า เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา
นักวิจารณ์และชาติตะวันตกหลายประเทศมองว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของกองทัพผ่านพรรคการเมืองตัวแทน
พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี และก่อให้เกิดการต่อต้านด้วยอาวุธที่ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศหลุดพ้นจากการควบคุมของรัฐบาลทหาร
มาเลเซียและพม่าต่างเป็นสมาชิกของอาเซียน ที่ได้ห้ามผู้นำทหารของพม่าเข้าร่วมการประชุมของกลุ่มนับตั้งแต่ปี 2565 โดยอ้างถึงความล้มเหลวในการปฏิบัติตามแผนสันติภาพ 5 ข้อ ที่นายพลพม่าได้ตกลงไว้
การเลือกตั้งของพม่าจะจัดขึ้นท่ามกลางสงครามกลางเมือง ที่กลุ่มฝ่ายค้านหลักถูกสั่งห้าม และกฎหมายการเลือกตั้งฉบับใหม่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ
สื่อพม่ารายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีพรรคการเมือง 57 พรรคลงทะเบียนเข้าร่วม และในจำนวนดังกล่าว มี 6 พรรคที่มีแผนจะลงแข่งขันทั่วประเทศ
หลังการประชุมอาเซียนในเดือนม.ค. ที่เกาะลังกาวี โมฮัมหมัด ฮาซัน กล่าวว่ากลุ่มได้แจ้งกับรัฐบาลทหารพม่าว่าการเลือกตั้งไม่ควรถูกหยิบยกขึ้นเป็นประเด็นสำคัญ แต่เรียกร้องให้พม่าดำเนินการเจรจาและยุติการสู้รบแทน.