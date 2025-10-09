รมว.ต่างประเทศมาเลเซียเยือนพม่า หารือรัฐบาลทหารเรื่องการเลือกตั้ง-เดินหน้าแผนสันติภาพ

รอยเตอร์ - รัฐบาลมาเลเซียเผยว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของแดนเสือเหลืองจะเดินทางเยือนพม่าในวันนี้ (9) เพื่อหารือกับรัฐบาลทหารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึง และจะผลักดันความคืบหน้าของกระบวนการสร้างสันติภาพที่หยุดชะงัก
โมฮัมหมัด ฮาซัน จะเดินทางเยือนกรุงเนปีดอในฐานะประธานกลุ่มอาเซียนเป็นเวลา 1 วัน และจะเข้าพบหารือกับพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหาร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ คำแถลงของมาเลเซียระบุ
ผู้นำทหารของพม่าถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2565 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามแผนสันติภาพ 5 ข้อของกลุ่ม ซึ่งนายพลได้ตกลงไว้หลังก่อการรัฐประหารในปีก่อนหน้า
พม่า ที่พัวพันอยู่กับสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพและกองกำลังติดอาวุธ จะจัดการเลือกตั้งรอบแรกในวันที่ 28 ธ.ค. การเลือกตั้งที่ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเพื่อเปิดทางให้นายพลยังคงรักษาอำนาจไว้ได้ผ่านตัวแทน
มีพรรคการเมืองเพียงไม่กี่พรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติ และกลุ่มฝ่ายค้านถูกห้ามร่วมลงเลือกตั้งหรือปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้
โมฮัมหมัดกล่าวในเดือนก.ค.ว่า อาเซียนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งเป็นอย่างแรก แต่ต้องการเรียกร้องให้พม่าปฏิบัติตามแผนสันติภาพของกลุ่ม
กระทรวงการต่างประเทศระบุว่าโมฮัมหมัดจะเรียกร้องให้รัฐบาลทหารดำเนินการตามแผนสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยุติการสู้รบ การเปิดโอกาสให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าถึงอย่างเสรี และการเจรจาอย่างครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพม่า
พม่าอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายจากความรุนแรงตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี 2564 ที่โค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง โดยนายพลที่ปกครองประเทศเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธ
ในโพสต์เฟซบุ๊กแยกต่างหากในวันนี้ โมฮัมหมัดยังระบุว่าการละเมิดการหยุดยิงเมื่อเร็วๆ นี้ กำลังบ่อนทำลายความพยายามของแผนสันติภาพ
เมื่อวันพุธ (8) มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 20 คน จากการโจมตีของรัฐบาลทหารระหว่างการชุมนุมในภาคสะกาย ตามการระบุของพยานและกลุ่มสิทธิมนุษยชน.