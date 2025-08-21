เลือกตั้งพม่ารอบแรกจัดในพื้นที่ 102 ตำบล จากทั้งหมด 330 ตำบลของประเทศ

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าได้เปิดเผยรายละเอียดการเลือกตั้งเดือนธันวาคม วันนี้ (21) โดยระบุว่าการเลือกตั้งรอบแรกจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของตำบลทั้งหมดของประเทศ แม้จะมีความขัดแย้งรุนแรงทั่วประเทศก็ตาม
รัฐบาลนำโดยทหารได้ประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะจัดการเลือกตั้งแบบเป็นระยะ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. โดยระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการปิดฉากสงครามที่กัดกินประเทศตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี 2564
แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลทหาร อองซานซูจี ผู้นำเรียกร้องประชาธิปไตยยังคงถูกจำคุก และผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติระบุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องหลอกลวงที่ใช้ปกปิดการปกครองของทหารที่ยังคงดำเนินต่อไป
รัฐบาลทหารยังไม่ได้กำหนดตารางเวลาการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ แต่จากประกาศที่เผยแพร่ในสื่อของรัฐระบุว่าการเลือกตั้งรอบแรกจะเกิดขึ้นใน 102 ตำบล จากทั้งหมด 330 ตำบลของประเทศ
การเลือกตั้งครั้งนี้ครอบคลุมทุกตำบลในกรุงเนปีดอ เมืองหลวงที่กว้างใหญ่แต่มีประชากรเบาบาง และประมาณ 1 ใน 4 ของตำบลที่ครอบคลุมย่างกุ้ง เมืองหลวงทางการค้าและเมืองใหญ่ที่สุด ที่มีประชากร 7 ล้านคน
อย่างไรก็ตาม ประกาศที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ ออฟ เมียนมา ได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดอย่างมากในพื้นที่ที่กองทัพกำลังต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่ให้คำมั่นว่าจะขัดขวางการเลือกตั้ง
ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ ที่พื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพอาระกัน กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ท้องถิ่น จะมีการจัดการเลือกตั้งเพียง 3 ตำบล จากทั้งหมด 17 ตำบลในวันแรกของการเลือกตั้ง
ส่วนภาคสะกาย ทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตย จะมีการจัดการเลือกตั้ง 1 ใน 3 ของเขตเลือกตั้ง
รัฐบาลทหารยังไม่ได้ประกาศวันเลือกตั้งครั้งต่อไป และยังไม่ได้ยืนยันว่าตำบลใดบ้างที่จะรวมอยู่ในการเลือกตั้งครั้งนี้
การเลือกตั้งครั้งล่าสุดของพม่าเกิดขึ้นในปี 2563 ที่พรรคของซูจีชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย ก่อนที่กองทัพจะโค่นล้มรัฐบาลของเธอ โดยอ้างถึงการทุจริตการเลือกตั้งโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน
กองทัพพยายามโจมตีรุกคืบเพื่อเข้ายึดพื้นที่คืนจากฝ่ายตรงข้าม ในความพยายามที่จะขยายพื้นที่ควบคุมก่อนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน รัฐบาลทหารยังได้กำหนดโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี ต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์หรือประท้วงการเลือกตั้ง.