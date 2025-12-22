มินอ่องหล่ายเตือนชาวพม่าไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเท่ากับปฏิเสธการก้าวสู่ประชาธิปไตย

MGR ออนไลน์ - เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารพม่าจัดขึ้น พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำการรัฐประหารได้กล่าวเตือนว่าการปฏิเสธที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเท่ากับปฏิเสธความก้าวหน้าสู่ประชาธิปไตย
คำเตือนของผู้นำรัฐบาลทหารนี้เกิดขึ้นในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งของรัฐบาลทหารกำลังเร่งระดมการสนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่ 28 ธ.ค. ท่ามกลางสัญญาณที่ชัดเจนว่าประชาชนไม่มีความสนใจที่จะให้ความชอบธรรมแก่การปกครองของทหาร
แต่เพื่อเติมช่องว่างดังกล่าว เหล่าคนดังที่สนับสนุนรัฐบาลทหารได้ถูกส่งไปยังเมืองต่างๆ ที่รัฐบาลทหารเพิ่งยึดคืนมาได้ในรัฐชานตอนเหนือ ซึ่งรวมทั้งเมืองจ็อกแมและเมืองหนองเขียว เพื่อร้องเพลงและเต้นรำรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ส่วนพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย และพล.อ.โซ วิน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ต่างๆ ทั้งย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ มะเกว และกะฉิ่น เรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนผู้สมัครที่มีมุมมองด้านการป้องกันประเทศ ที่สามารถทำงานร่วมกับกองทัพได้อย่างกลมกลืน
กฎหมายการเลือกตั้งของพม่าไม่ได้กำหนดจำนวนผู้มาใช้สิทธิขั้นต่ำ แต่รัฐบาลทหารต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นเกือบ 5 ปี หลังกองทัพยกเลิกผลการเลือกตั้งในปี 2563 และโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง ทำให้คะแนนเสียงของประชาชน 27 ล้านคนเป็นโมฆะในการเลือกตั้งที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สังเกตการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประธานาธิบดีอู วิน มี้น อองซานซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ และอดีตรัฐมนตรีหลายคนยังคงถูกคุมขังในเนปีดอ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และตองอู ขณะที่บางคนเสียชีวิตไปแล้ว
เนื่องจากสูญเสียการควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ รัฐบาลทหารวางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งเป็น 3 ระยะ คือวันที่ 28 ม.ค. วันที่ 11 ม.ค. และสัปดาห์สุดท้ายของเดือนม.ค. โดยมีพรรคการเมือง 57 พรรคลงแข่งขัน และพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ส่งผู้สมัครลงแข่งขันมากที่สุด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้เดินทางเยือนเมืองปเย และได้ย้ำคำมั่นว่ากองทัพจะส่งมอบอำนาจให้แก่พรรคที่ชนะการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าเขามีความตั้งใจที่จะกลับมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้ง ด้วยแรงสนับสนุนจากสมาชิกสภาที่เป็นฝ่ายทหารและพรรค USDP
รัฐธรรมนูญที่ร่างโดยรัฐบาลทหารได้สงวนที่นั่ง 25% ของสภาให้กับทหาร ซึ่งหมายความว่าพรรค USDP ต้องการเพียง 26% ของคะแนนเสียงเพื่อรักษาอำนาจการปกครองโดยกองทัพในการเลือกตั้งที่กำกับดูแลโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รัฐบาลทหารแต่งตั้งขึ้น และเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับชัยชนะ รัฐบาลทหารยังได้ยุบพรรคการเมืองบางพรรคด้วย
แม้ว่าประเทศประชาธิปไตยตะวันตกและองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งสหประชาชาติ ปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่ระบุว่าไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม แต่รัฐบาลทหารพม่ากลับยืนยันว่าการเลือกตั้งได้รับการยอมรับจากสากล โดยอ้างถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างๆ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย และเบลารุส เป็นต้น.