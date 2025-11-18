หัวหน้าพรรค USDP กรุงเนปีดอ ประกาศล่าตัวผบ.กองทัพอาระกัน ลั่นจะทำลายกลุ่มติดอาวุธให้สิ้นซาก

MGR ออนไลน์ - หัวหน้าพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ในกรุงเนปีดอ ได้ประกาศว่าจะตามล่าและระเบิด ตุน มัต นาย ผู้บัญชาการกองทัพอาระกัน (AA) พร้อมให้คำมั่นว่าจะกำจัดกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กลุ่มนี้ให้สิ้นซาก
หล่า ส่วย หัวหน้าพรรค USDP ประจำกรุงเนปีดอ หรือที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ ‘กระสุนปืน’ (Bullet) ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวในคลิปวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ในขณะที่รัฐบาลทหารพม่ากำลังทวีความเข้มข้นในการโจมตีในรัฐยะไข่ ที่ทหารสูญเสียพื้นที่ควบคุมไป 14 เมือง จากทั้งหมด 17 เมืองของรัฐให้กับกองทัพอาระกัน
หล่า ส่วย กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตโปะบะตีริ ของกรุงเนปีดอ และเป็นหนึ่งในอดีตนายทหารหลายสิบนายที่ลงสมัครรับเลือกตั้งภายใต้พรรค USDP ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธ.ค. ถึงเดือนม.ค.นี้
รัฐบาลทหารได้เปลี่ยนเป้าหมายทางทหารไปที่รัฐยะไข่ หลังจากพันธมิตรหลัก 2 กลุ่มของกองทัพอาระกันได้ลงนามหยุดยิงภายใต้แรงกดดันจากจีนกับรัฐบาลทหารในรัฐชานตอนเหนือ หลังจากยึดครองพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้าง
หล่า ส่วย ได้กล่าวคำขู่ดังกล่าวไม่กี่วันหลังจากชุมชนชาวพุทธยะไข่และชาวมุสลิม รวมทั้งผู้สนับสนุนในต่างประเทศ ได้แสดงความยินดีกับ ตุน มัต นาย เนื่องในวันเกิดอายุครบ 47 ปี และอวยพรให้เขาปฏิวัติได้สำเร็จ
หล่า ส่วย แสดงความเห็นด้วยถ้อยคำรุนแรงว่าเขาจะระเบิด ตุน มัต นาย ที่ใดก็ตามที่เขาพบตัว และให้คำมั่นว่าจะถอนรากถอนโคนกองทัพอาระกัน โดยยอมรับว่าก่อนหน้านี้ เขาเคยเรียกร้องให้ทิ้งระเบิดใส่กองบัญชาการกองทัพเอกราชกะฉิ่น ในลายซา ขณะที่เขาปฏิเสธการเจรจาสันติภาพ โดยอ้างว่าตนเองเป็นคนหัวรุนแรง
อดีตสมาชิกรัฐสภาผู้นี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากคำพูดปลุกปั่น ได้รับฉายาว่า ‘กระสุนปืน’ จากการเจรจาสันติภาพในปี 2556 ภายใต้รัฐบาลกึ่งพลเรือนของเต็งเส่ง เมื่อเขาเสนอให้ใช้ลูกกระสุนแทนการทูตเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในรัฐกะฉิ่น
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 อดีตนายทหารผู้นี้มีบทบาทสำคัญในการติดอาวุธให้กับกองกำลังติดอาวุธ Pyu Saw Htee ในเมืองกังกาว ของภาคมะเกว ที่เป็นเขตเลือกตั้งเดิมของเขา เขายังบริหารวารสาร Bullet Journal ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพ ที่มักใช้ถ้อยคำแสดงความเกลียดชังและข่มขู่โจมตีพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) อองซานซูจี และกองกำลังต่อต้านชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์
ตุน มัต นาย ผู้นำของกองทัพอาระกัน กำลังสั่งการการควบคุมบริหารเมืองต่างๆ ภายในรัฐยะไข่ ขณะที่รัฐบาลทหารยังคงมีอำนาจใน 3 เมืองที่เหลือ คือ จอก์พะยู สิตตะเว และมะนอง
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลทหารได้ยกระดับการโจมตีทางบก เสริมกำลังทหารทางเรือ และเปิดฉากโจมตีทางอากาศซ้ำๆ ทั่วรัฐยะไข่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจำนวนมาก และสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลทหารระบุว่ารัฐบาลกำลังตามล่าหาเบาะแสของตุน มัต นาย อย่างแข็งขัน
แผนการเลือกตั้งแบบแบ่งระยะของรัฐบาลทหารในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. ถูกปฏิเสธอย่างกว้างขวาง ด้วยมองว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อให้ทหารยังคงสามารถกุมอำนาจการปกครองผ่านพรรค USDP ที่เป็นแนวร่วมของกองทัพ ที่ยึดอำนาจจากพรรค NLD ในปี 2564
พรรค USDP ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 เพื่อเป็นเครื่องมือของเหล่านายพลในการรักษาอำนาจในคราบพลเรือน ขณะเดียวกันก็จัดการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากการปกครองของทหารที่กดขี่มานานหลายทศวรรษ
สมาชิกในพรรค USDP คนอื่นๆ ยังขึ้นชื่อเรื่องการสนับสนุนความรุนแรงเช่นกัน พวกเขานั่งเคียงข้างนายพลเกษียณอายุราชการ ที่ถอดเครื่องแบบมาเป็นชุดพลเรือนแต่ยังคงกำกับการทิ้งระเบิดและการปราบปราม
นักวิเคราะห์เตือนว่าการผสมผสานระหว่างกลุ่มทหารหัวรุนแรงและนักการเมืองของพรรค USDP ที่มีแนวคิดชาตินิยมสุดโต่ง รับประกันได้ว่าการนองเลือดจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้การเลือกตั้งของรัฐบาลทหาร.