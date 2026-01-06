ไหว้สวย! ผู้สมัคร ส.ส.ปชน.นนทบุรี ขอโทษ ปมดรามา อาสาสมัครช่วยหาเสียงชูนิ้วกลาง–ผลักอกคู่แข่ง สั่งยุติบทบาทแล้ว

ผู้สมัคร ส.ส.ปชน.ไหว้ขอโทษ ดรามาอาสาชูนิ้วกลาง–ผลักอกคู่แข่ง ย้ำไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง เป็นอาสาที่คนในพื้นที่แนะนำ ล่าสุดยุติบทบาทแล้ว
วันนี้ (6 ม.ค. 2569) เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวได้เดินทางเข้าพบ นายสุทัศน์ มีศิริ หรือ “เอส” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนนทบุรี เขต 6 พรรคประชาชน เพื่อสอบถามและรับฟังคำชี้แจงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ ภายหลังมีเหตุอาสาสมัครของพรรคแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ชูนิ้วกลางและมีการผลักอกผู้สมัครจากพรรคการเมืองคู่แข่ง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้
นายสุทัศน์ เปิดเผยว่า บุคคลที่มีปัญหากับผู้สมัครจากอีกพรรคหนึ่งนั้น เป็นอาสาสมัครที่เพิ่งขอเข้ามาช่วยงานเมื่อวานนี้ และเป็นการพบกันครั้งแรก โดยมีคนในท้องถิ่นอำเภอบางใหญ่เป็นผู้แนะนำมา เจ้าตัวมีความตั้งใจอยากมาช่วยงานในฐานะอาสา กำหนดการในวันเกิดเหตุคือการลงพื้นที่เดินแจกใบปลิวและถือป้ายบริเวณตลาดชุมพล ในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ทั้งนี้ สถานะของบุคคลดังกล่าวไม่ได้ถือเป็นผู้ช่วยหาเสียงอย่างเป็นทางการ และยังไม่ได้ถูกนำเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์หรือโครงสร้างทีมงานของพรรค เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น
นายสุทัศน์ กล่าวต่อว่า ตนเองและพรรคประชาชนไม่มีความต้องการให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น การหาเสียงของพรรคยึดหลักความสร้างสรรค์ ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนเป็นหลัก ส่วนเหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นปัญหาความรู้สึกส่วนตัวระหว่างบุคคล เนื่องจากทราบภายหลังว่าบุคคลดังกล่าวกับคู่กรณีอาจเคยอยู่ในกลุ่มไลน์เดียวกันมาก่อน ซึ่งตนไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจน และไม่ได้มีเจตนานำบุคคลดังกล่าวเข้ามาสร้างความขัดแย้งแต่อย่างใด
ในช่วงเกิดเหตุ ตนและทีมงานได้พยายามเข้าไปห้ามปรามเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย เนื่องจากผู้สมัครจากอีกพรรคได้เข้ามาตักเตือนว่ามีบุคคลในทีมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ตนจึงเลือกที่จะกล่าวขอโทษก่อนเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลาย ซึ่งในจังหวะนั้นอาสาสมัครคนดังกล่าวได้เข้ามาพอดี จึงปรากฏภาพตามคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปภายหลัง
หลังเหตุการณ์สงบลง ตนได้เรียกอาสาสมัครคนดังกล่าวมาพูดคุยทันที โดยชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้ ถือเป็นการใช้ความรุนแรง ซึ่งพรรคประชาชนไม่สนับสนุน และได้มีคำสั่งยุติบทบาทการทำงานในทันที ไม่อนุญาตให้ช่วยหาเสียงหรือร่วมกิจกรรมใด ๆ ของพรรคอีกต่อไป
นายสุทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมีโอกาสพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ ก็อยากให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ชี้แจงด้วยตนเองว่าเหตุใดจึงกระทำเช่นนั้น สำหรับตนไม่ต้องการให้เกิดเหตุรุนแรง แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมร่วมรับผิดชอบ โดยได้กล่าวขอโทษคู่กรณีไปแล้ว
ส่วนกรณีหนังสือชี้แจงที่มีการเผยแพร่ออกมา โดยทางคู่กรณีที่มีการเข้าไปแจ้งความในประเด็น ที่ตรงเขียนไปยังในหนังสือหัวข้อที่สาม เรื่องเกี่ยวกับการจัดฉากดิสเครดิตพรรึ ยืนยันว่าเป็นหนังสือที่ตั้งใจจัดทำเพื่อชี้แจงภายในพรรค เนื่องจากหากต้องตอบคำถามเป็นรายประเด็น อาจกลายเป็นการชี้แจงซ้ำหลายครั้ง จึงเลือกทำเป็นเอกสารฉบับเดียว โดยมีเจตนาให้พรรคประเมินเหตุการณ์ก่อน โดยมีการปรึกษาทนายความ กับหนังสือดังกล่าวนี้แล้วสองถึงสามครั้ง ก่อนจัดส่งไปยัง LINE กลุ่มพรรค ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาใด ๆ และ ตอนนี้ทางคู่กรณีได้แจ้งความแล้ว ตนพร้อมให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ท้ายที่สุด นายสุทัศน์ กล่าวว่า ตนขออภัยประชาชน ทีมงาน และผู้ที่สอบถามเข้ามาทั้งทางโซเชียลมีเดียและช่องทางต่าง ๆ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าทีมงานไม่ได้มีความตั้งใจให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่สร้างความไม่สบายใจให้กับสังคม