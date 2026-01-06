การเมืองเดือดทีมงานพรรคประชาชน แจกกล้วย-ผลักอกผู้สมัครพรรคกล้าธรรม กลางตลาด คู่กรณีโร่แจ้งความ

เดือดกลางตลาด! ผู้สมัครพรรคกล้าธรรม แชมป์เก่า ส.ส.พรรคประชาชน ถูกทีมงานพรรคเดิมผลักอกชูนิ้วกลาง เข้าแจ้งความ 2 ข้อหา ย้ำไม่ดิสเครดิต
จากกรณีดรามาการเมืองกลางตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ปะทุขึ้นหลัง นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพเหตุปะทะคารมกับผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ระหว่างลงพื้นที่หาเสียง โดยปรากฏบุคคลที่มากับทีมพรรคประชาชนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ชูนิ้วกลางใส่คู่แข่งทางการเมือง ต่อมา นายคุณากร ออกมาเรียกร้องให้ผู้สมัคร สส. ดูแลและควบคุมทีมงานให้เหมาะสม พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย
ขณะที่ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน ออกมาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของอาสาสมัคร พร้อมยืนยันว่าพรรคจะปรับปรุงกระบวนการคัดกรองอาสาสมัครให้รัดกุมยิ่งขึ้น ด้านผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 6 ได้ออกหนังสือชี้แจง ระบุว่าบุคคลในคลิปเป็นเพียงอาสาสมัครชั่วคราว ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมาย ไม่มีการสั่งการหรือสนับสนุนจากพรรค พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีลักษณะยั่วยุหรือจัดฉาก และได้สั่งยุติการทำหน้าที่ของอาสาสมัครรายดังกล่าวทันที
จากกรณีดรามาการเมืองกลางตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ที่ปะทุขึ้นหลัง นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.พรรคประชาชน โพสต์ภาพเหตุปะทะคารมกับผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ระหว่างลงพื้นที่หาเสียง โดยปรากฏบุคคลที่มากับทีมพรรคประชาชนแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ชูนิ้วกลางใส่คู่แข่งทางการเมือง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
ต่อมา นายคุณากร ออกมาเรียกร้องให้ผู้สมัคร สส. ดูแลและควบคุมทีมงานให้เหมาะสม พร้อมยืนยันว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายดำเนินการต่อไป ขณะที่ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน ได้ออกมาแสดงความเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของอาสาสมัคร พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะปรับปรุงกระบวนการคัดกรองอาสาสมัครให้รัดกุมยิ่งขึ้น
ด้านผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 6 ได้ออกหนังสือชี้แจง ระบุว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นเพียงอาสาสมัครชั่วคราว ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ไม่มีการสั่งการหรือสนับสนุนจากพรรค พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจมีลักษณะยั่วยุหรือจัดฉากเพื่อดิสเครดิตทางการเมือง และได้สั่งยุติการทำหน้าที่ของอาสาสมัครรายดังกล่าวทันที
ล่าสุดวันนี้ (6 ม.ค. 2569) เวลา 10.45 น. ที่สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง จังหวัดนนทบุรี นายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัคร สส.นนทบุรี เขต 6 พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.พรรคประชาชน พร้อมด้วยทนายความประจำพรรคกล้าธรรม เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอาสาสมัครพรรคประชาชนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมขณะลงพื้นที่หาเสียง ในข้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคาม พร้อมยืนยันอย่างชัดเจนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีการจัดฉาก หรือกระทำไปเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองแต่อย่างใด
นายคุณากร ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่เกิดเหตุวันที่ 5 ม.ค.69 เวลาประมาณ 17.00 น. ตนได้ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดชุมพลพาณิชย์ และพบรถของผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนเข้ามาในตลาด จากนั้นสังเกตเห็นผู้ช่วยหาเสียงรายหนึ่งยืนชูนิ้วกลางใส่ตนเป็นเวลาประมาณ 2–3 นาที ก่อนจะเปลี่ยนเป็นท่าทางยิงปืนใส่ ตนจึงให้ทีมช่างภาพถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาเมื่อพบผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนกำลังหาเสียงอยู่ภายในตลาด ตนจึงเดินเข้าไปพูดคุย แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ช่วยตักเตือนรวมถึงอบรมทีมงาน โดยย้ำว่าแม้จะเป็นคู่แข่งทางการเมือง แต่ก็ควรแข่งขันกันอย่างสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการพูดคุย ผู้ช่วยหาเสียงรายดังกล่าวได้เดินเข้ามาผลักอกตน โดยมีผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชนคนอื่นพยายามเข้าห้ามปราม ตนยืนยันว่าไม่ได้ตอบโต้ใด ๆ และตัดสินใจเดินทางกลับทันที ซึ่งตนไม่รู้จักบุคคลที่ก่อเหตุเป็นการส่วนตัว ทราบเพียงว่าเป็นทีมงาน ขณะที่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนคนอื่น ๆ ตนรู้จักเกือบทั้งหมด พร้อมย้ำว่ากฎหมายเลือกตั้งของ กกต. กำหนดให้ผู้ช่วยหาเสียงต้องมีการแจ้งรายชื่ออย่างถูกต้อง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายคุณากร กล่าวต่อว่า เมื่อช่วงเช้ามีผู้สื่อข่าวโทรมาสอบถามและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับหนังสือชี้แจงของผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน ตนจึงได้นำเอกสารดังกล่าวมาดู ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้สมัครเลือกตั้ง พรรคประชาชนเขต 6 ด้วยตนเอง จากหนังสือชี้แจงดังกล่าวว่าข้อความว่าพบข้อพิรุธที่น่าสงสัย เขียนว่าอาจเป็นการจัดฉากหรือยั่วยุเพื่อดิสเครดิตทางการเมือง ตนยืนยันว่าตนไม่เคยทําและการดิสเครดิตทางการเมืองถือว่าเป็นการกระทำที่แย่มาก วาทกรรมแบบนี้ควรยกเลิกได้แล้ว ส่วนกรณีการล่วงรู้แผนการเดินหาเสียง ตนเป็นคนบางใหญ่สามารถเดินไปหาเสียงที่ไหนก็ได้ สมัยที่แล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตลาดอยู่ตรงไหน ตนสามารถไปได้เลย โดยที่ไม่จําเป็นต้องวางแผน ซึ่งการดิสเครดิตทางการเมืองเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรเกิดขึ้น สำหรับกรณีการล่วงรู้แผนการลงพื้นที่ ตนย้ำว่าเป็นคนบางใหญ่ สามารถเดินหาเสียงในพื้นที่ใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องวางแผนล่วงหน้า
ทั้งนี้ทีมงานของตนมาถึงตลาดก่อนเวลาประมาณ 16.00 น. และกำลังจะเดินทางกลับ ขณะที่ทีมของผู้สมัคร สส.พรรคประชาชนเพิ่งเดินทางมาถึง โดยมีการถ่ายภาพและบันทึกคลิปทำคอนเทนต์ ซึ่งเป็นการถ่ายภาพเดินหาเสียงตามปกติ และเหตุการณ์นี้มีประชาชนในตลาดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ตนมองว่าหนังสือชี้แจงฉบับนี้พรรคประชาชนไม่ได้เป็นคนเขียน แต่เป็นตัวผู้สมัคร สส. พรรคประชาชนเขียนเอง ตนรู้สึกผิดหวัง กับหนังสือชี้แจงฉบับนี้มาก อยากให้ทบทวนก่อนจะเขียนออกมา เท่าที่อ่านรายละเอียดในหนังสือชี้แจง มีข้อมูลว่าได้พูดคุยเรื่องการลงพื้นที่หาเสียงมาแล้ว เท่ากับรู้จักกันมาก่อนจะบอกว่าเพิ่งรู้จักเพียงแค่ 1 วัน คงเป็นไปไม่ได้ แต่กลับมาโยนความผิดให้ตนว่าพบข้อพิรุจในการตั้งใจดิสเครดิต ส่วนกรณีที่บอกว่าจะนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปพิจารณาในการคัดเลือกผู้ช่วยหาเสียง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี
นายคุณากร ยอมรับว่าในตอนแรกไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นคดี แต่เนื่องจากต้องลงพื้นที่หาเสียงทุกวัน จึงจำเป็นต้องมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเพื่อความปลอดภัย เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งเกรงว่าจะได้รับอันตรายระหว่างเดินทางออกจากบ้าน และในระหว่างการหาเสียง พร้อมมอบหมายให้ทนายความดำเนินการตามกฎหมายในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ด้าน น.ส.สุจิตรา โกทันย์ ทนายความประจำตัวนายคุณากร เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอ ภาพถ่าย และไทม์ไลน์เหตุการณ์ทั้งหมด พบว่าพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดทางอาญา โดยจะแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นในความผิดฐาน ทำร้ายร่างกายและข่มขู่คุกคาม และได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดมอบให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีแล้ว
น.ส.สุจิตรา กล่าวต่อว่า จะมีการตรวจสอบว่าผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ได้แจ้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ช่วยหาเสียงต่อ กกต. อย่างถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากมีผลต่อข้อกฎหมายเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน กรณีหนังสือชี้แจงที่มีเนื้อหาพาดพิงในลักษณะใส่ร้ายหรือหมิ่นประมาท จะดำเนินการยื่นเรื่องต่อ กกต.จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมเตรียมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาในที่สาธารณะ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านจ่าสิบเอกณรงค์ชัย เมืองครอง ผู้สมัคร สส. เขต 6 กทม. พรรคกล้าธรรม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยเป็นผู้ช่วย สส. ของคุณคุณากร มาก่อน ฉะนั้นการทํางานเรารู้ใจกันอยู่แล้ว ตนอยากให้พิจารณาการทํางานของเรา เราทํางานมาเพื่อประชาชนโดยตลอด เราอยากให้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ การสร้างวาทกรรมมันเป็นอะไรที่เก่า เรามาหาจุดที่เราจะทำอะไรให้ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญดีกว่า เรามีความมุ่งหมายจะทำพัฒนาบ้านเมืองอย่างไร ช่วยปากท้องประชาชนอย่างไร ให้มันดีขึ้นดีกว่า ดังนั้นตนอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมองถึงการทํางานของเราจริง ๆ
ขณะที่ผู้ช่วยช่างภาพของนายคุณากร ซึ่งเดินทางมาให้ปากคำเป็นพยานกับพนักงานสอบสวนในวันนี้ ยืนยันว่า ในวันเกิดเหตุได้ถ่ายภาพการหาเสียงตามปกติ ไม่มีการจัดฉาก หรือกระทำการใด ๆ เพื่อดิสเครดิตทางการเมืองแต่อย่างใด