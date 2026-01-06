“สุทัศน์” ผู้สมัคร ปชน.นนทบุรี แจงปมทีมงานชูนิ้วกลางใส่คู่แข่ง ลั่นไม่ใช่ส้มแท้ เป็นแค่อาสา เชื่อเป็นแผนดิสเครดิต

“สุทัศน์” ผู้สมัคร ปชน.นนทบุรี ร่อนหนังสือแจง คกก.จังหวัดของพรรค ปมอาสาชูนิ้วกลางใส่ “ทนายไวท์” คู่แข่ง ชี้ข้อพิรุธเพียบ สงสัยแผนประจวบเหมาะ หวังดิสเครดิตการเมือง เผยตัดหางแล้ว ไม่ใช่ส้มแท้ แต่เป็นแค่อาสาไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง ปัดเอี่ยวพฤติกรรมถ่อยด้วย ระบุเป็นพฤติกรรมส่วนตัว
นายสุทัศน์ มีศิริ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.นนทบบุรี เขต 6 ทำหนังสือชี้แจงต่อคณะกรรมการพรรคประชาชนจังหวัดนนทบุรี กรณีที่ทีมงานหาเสียงชูนิ้วกลางและมีพฤติกรรมยั่วยุนายคุณากร มั่นนทีรัย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.นนทบุรี พรรคกล้าธรรม และอดีต สส.นนทบุรี พรรคประชาชน โดยมีใจความว่า ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (TikTok) ปรากฎภาพบุคคลแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อคู่แข่งทางการเมืองในพื้นที่ตลาดชุมพล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นั้น
ข้าพเจ้า นายสุทัศน์ มีศิริ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. นนทบุรี เขต 6 ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้คณะทำงานจังหวัดนนทบุรี ได้พิจารณา ดังนี้
1. สถานะของบุคคลที่ปรากฏในคลิป บุคคลดังกล่าวชื่อ นายธีรธร ธนะพานิช (มาร์ค) ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่จดทะเบียนตามกฎหมาย แต่เป็นเพียง อาสาสมัคร ที่ขอเข้ามาช่วยงานเป็นวันแรก โดยอาสาสมัครที่ผ่านการแนะนำจากคนในพื้นที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้โอกาสเข้ามาทดลองช่วยงานเนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจ โดยไม่ได้มีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกก่อนหน้า เนื่องจากเป็นสถานะอาสาสมัครชั่วคราว
2. การยืนยันนโยบายของพรรคและการสั่งการ: ข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยเกียรติว่า ไม่ได้มีการสั่งการ สนับสนุน หรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ข้าพเจ้ามีนโยบายให้ทีมงานและอาสาสมัครทุกคนหาเสียงด้วยความสุภาพ ให้เกียรติคู่แข่ง และยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. ข้อสังเกตเกี่ยวกับเหตุการณ์ (ข้อพิรุธที่น่าสงสัย) จากการตรวจสอบเหตุการณ์ในพื้นที่ ข้าพเจ้าพบความผิดปกติหลายประการที่นำไปสู่ข้อสงสัยว่าอาจเป็นการ "จัดฉาก" หรือ "ยั่วยุ" เพื่อดิสเครดิตทางการเมือง ดังนี้
• ความล่วงรู้แผนการเดินหาเสียง: แผนการเข้าตลาดชุมพลเป็นข้อมูลภายในพรรค แต่คู่กรณีกลับปรากฏตัวในจุดและเวลาเดียวกันอย่างประจวบเหมาะ
• การเตรียมการบันทึกภาพ: มีการตั้งกล้องดักรอในมุมที่ชัดเจน และมีการแพนกล้องติดตามมาร์คอย่างจงใจตั้งแต่เริ่มต้น
• พฤติกรรมที่ผิดวิสัยอาสาสมัคร: บุคคลดังกล่าวมีความพยายามรอทีมงานนานกว่า 5 ชั่วโมง (10.00 น. - 15.30 น.)
4. การดำเนินการเบื้องต้น: ทันทีที่ทราบเหตุ ข้าพเจ้าได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวยุติการช่วยงานอาสาทันที และได้กำชับทีมงานทุกคนให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับอาสาสมัครใหม่ รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมในที่สาธารณะอย่างเข้มงวดที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมและพร้อมรับการตรวจสอบตามระเบียบของพรรค เพื่อรักษาชื่อเสียงและเจตนารมณ์อันดีของพรรคประชาชนสืบไป
ขอแสดงความนับถือ