ชูวิทย์ตีแสกหน้าพรรคส้ม "มีเทา ไม่เหลือใคร" ไปว่าคนอื่นเทาแต่กลับเทาเสียเอง

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เตือนพรรคประชาชน เฟ้นหาผู้สมัคร สส. เช็คแค่ประวัติเหมือนรับสมัครงานทั่วไปไม่ได้ หลังผู้สมัคร สส.กทม. ถูกจับคดีฟอกเงินขบวนการค้ายาเสพติด เตือนอย่ามัวชี้พรรคอื่น ไปว่าเขาเทา แต่เราเทาเสียเอง ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปทั้งข้อง
วันนี้ (29 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก "ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์" โพสต์บทความหัวข้อ "มีเทา ไม่เหลือใคร" วิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ตรวจค้นและจับกุม นายบุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคประชาชน ในข้อหาฟอกเงินให้กับขบวนการค้ายาเสพติด ทำให้พรรคประชาชนประกาศเปลี่ยนตัวผู้สมัคร และขอโทษสาธารณชน ยืนยันว่ามีส้มไม่มีเทา ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียด ความว่า
"หาเสียงครั้งนี้พรรคส้มพุ่งเป้าไปเรื่องสีเทาในวงการเมือง
ใครเทา เราไม่เอา ใครเทา เราไม่ร่วม มีเรา ไม่มีเทา
ยุคนี้มาตรฐานของนักการเมืองตกต่ำ เพราะมี “คนหน้าใหม่” พาเหรดเข้ามาในวงการเมืองกันมาก
เป็นหนทางลัดของ ”วัยรุ่นสร้างตัว“ ที่เติบโตจากพนันออนไลน์ แบบนี้บ้านเราก็ว่าเทา
แต่เรื่องเทามีหลายระดับ เทาอ่อน เทาเข้ม ไปถึงเทาดำ
หากเข้าเรื่องยาเสพติดอันนี้ดำปี๋
พรรคการเมือง คนเป็น ส.ส. ไม่ได้ขายอะไรยกเว้นตัวเอง
มาตรฐานจึงต้องสูงมากกว่าอาชีพอื่นมากมายหลายเท่า เพราะเป็นผู้แทนปวงชน
แต่หากจะนับเทากับนักการเมืองจริงๆ คงไม่เหลือพรรคให้เลือก เพราะมีเทาผสมทุกพรรค
ข่าวล่าสุด ผู้สมัคร ส.ส. กทม. เขต 33 บางพลัด-บางกอกน้อย ของพรรคส้ม ที่ชูนโยบาย ”มีเรา ไม่มีเทา“
ถูกตำรวจจับข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเป็นกรรมการบริษัทที่มีเงินหมุนเวียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถึง 20,000 ล้าน
และผู้สมัครรายนี้ได้รับเงินจากบริษัทเป็นรายเดือน
พรรคประชาชนรีบประกาศตัดออก เปลี่ยนตัวผู้สมัคร สภาพแบบนี้ไม่ตัดคงไม่ได้ ยิ่งมีนโยบายเน้นปราบเทาชัดเจน
พรรคอื่นก็มีกันหมดเรื่องเทาๆ วันหลังจะค่อยๆ แง้มเปิดให้ดู เพราะเรื่องเทาเอาคอเป็นประกัน ไม่ได้รู้น้อยกว่าใคร
แต่พรรคส้มที่เน้นเรื่องปราบเทาเอาเป็นนโยบายหลักหาเสียง ก็ยิ่งต้องเน้นเฟ้นหาคนให้ดี
เดี๋ยวนี้ดูหน้าหนุ่มขาว ใส่แว่น เหมือนนักวิชาการ แต่ไส้ในเทาดำมันมีเยอะ
วงการเทาจึงคึกคัก เพราะคนดีจ่ายสู้ไม่ไหว ยิ่งบ้านนอกแต่ละเขตซื้อเสียงขายตัว ส.ส. ปรับราคาเป็น 50-70 ล้าน จากเดิม 30 ล้าน
คนจะยอมจ่ายได้ ก็ต้องหวังเอาคืน
แม้หาเงินง่ายจากธุรกิจสีเทา แต่ก็ต้องเอาคืนเมื่อได้เป็น ส.ส.
เมื่อเป็น ส.ส. แม้ไม่มีอำนาจตรง แต่อำนาจบารมีทางอ้อมจะตามมา และท้ายสุดเงินก็มาเอง
พรรคส้ม “ตัดหางปล่อยวัด“ ก็ดีแล้ว เพราะตั้งมาตรฐานไว้สูงกว่าพรรคอื่นๆ
แต่เตือนให้ระวัง คนรุ่นใหม่จะเช็คแค่ประวัติเหมือนรับสมัครงานทั่วไปไม่ได้
มาตรฐานคุณสมบัติต้องสูงกว่าแค่ Resume ใบสมัคร
วันหลังบอกมา จะเช็คประวัติใต้ดินให้ วงการเทาเขารู้ดีใครเทาขนาดไหน?
เชื่ออดีตคนเทาๆ อย่างผมได้ พูดกันซื่อๆ ตรงๆ ผมแค่เทาอ่อน แต่รู้เรื่องสารพัดเทาดี
วันนี้จะไปชี้พรรคไหนว่ามีคนเทาไม่ได้เสียแล้ว เพราะเราก็มีเทา
ไปว่าเขาเทา แต่เราเทาเสียเอง ผมเคยบอกไว้แต่พลพรรคส้มไม่เชื่อผม
ให้ด้อมส้มเด็กมาต่อว่าต่อขาน ทั้งที่ด้อมส้มรุ่นเดอะอย่างผมหวังดีแท้ๆ
“ปลาเน่าตัวเดียว เหม็นไปทั้งข้อง” ตามที่คนแก่บอก คนหนุ่มไม่ฟังหาว่าผมไปใส่สี
เขตอื่นๆ ก็ตรวจสอบใหม่ให้ดีนะครับ เที่ยวนี้โดนอีกพังยับกู่ไม่กลับ
นี่รักกันชอบกันจึงเตือนไว้ หากไม่รักคงกระทืบซ้ำแล้ว.