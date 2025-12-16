“Tokyogurl” ยืนยันบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้โกงการแข่งขัน แต่อยู่ในภาวะแพนิครุนแรง ก่อนปิดทุกโซเชียล

กระแสวิจารณ์ยังไม่จบ หลัง Tokyogurl ถูกปลดจากซีเกมส์ 2025 และโดนแบนถาวร ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจ ย้ำไม่ได้โกงการแข่งขัน แต่อยู่ในภาวะแพนิคขั้นรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาล
วันนี้ (16 ธ.ค.) สถานการณ์ดรามาในวงการอีสปอร์ตไทยยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง กรณีของ “Tokyogurl” นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ก่อนที่ทีมชาติไทยจะประกาศถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์ในเวลาต่อมา ขณะเดียวกัน TALON ต้นสังกัดได้ยกเลิกสัญญานักกีฬาโดยทันที พร้อมกับที่ Garena มีคำสั่งแบนจากการแข่งขันทุกรายการ
สาเหตุของการลงโทษดังกล่าว มาจากการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันมีการติดตั้งโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามกติกา ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใส และนำไปสู่การปลดออกจากการแข่งขัน
ล่าสุด โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ข้อความชี้แจงจาก Tokyogurl หรือ “โตเกียว” ซึ่งออกมายืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีเจตนาทุจริต พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการโกงการแข่งขัน โดยระบุว่าหากมีการโกงจริง ผลการแข่งขันคงออกมาแตกต่างจากที่เกิดขึ้น และการเชื่อมต่อสายกับโทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้เพื่อโกงหรือแชร์หน้าจอได้แต่อย่างใด
เจ้าตัวยังอธิบายถึงเหตุการณ์ในวันแข่งขันว่าอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก จนเกิดอาการแพนิคอย่างรุนแรง และไม่รับรู้สถานการณ์รอบตัวทั้งหมดในขณะนั้น ก่อนจะมีอาการถึงขั้นหมดสติและถูกนำส่งโรงพยาบาล ทำให้เพิ่งสามารถใช้โทรศัพท์และรับรู้กระแสสังคมภายหลัง
สำหรับประเด็นพฤติกรรมที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างการชูนิ้วกลาง Tokyogurl ชี้แจงว่าเป็นเพียงการหยอกล้อกับเพื่อนร่วมทีมจากความตึงเครียดสะสม ไม่ได้มีเจตนาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการแข่งขันหรือคู่แข่งแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ภายหลังข้อความชี้แจงดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป รายงานล่าสุดระบุว่า Tokyogurl ได้ปิดบัญชีโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเสียงถกเถียงจากสังคมออนไลน์ที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้น