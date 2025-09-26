สื่อไทยลงพื้นที่เจอตัว "กำนันลี" ถือวิทยุสั่งการมวลชนหน้าลวดหนามหนองหญ้าแก้ว เขมรการละคร ทำตัวเรียบร้อยระหว่าง IOT สังเกตการณ์

เขมรการละคร! ทำตัวเรียบร้อยระหว่าง IOT ลงพื้นที่ ส่วนกองทัพบกพาสื่อไทยลงพื้นที่สระแก้วเช่นกันเจอตัว "กำนันลี" ถือวิทยุสั่งการมวลชนหน้าลวดหนามบริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว
วันนี้(26 ก.ย.) กองทัพบกสื่อมวลชนไทยลงพื้นที่แนวลวดหนาม บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังกัมพูชาระดมมวลชนก่อกวน ยั่วยุทหาร ตำรวจไทย อย่างต่อเนื่อง
จากการบินโดรนสำรวจ พบว่าก่อนทีมข่าวลงพื้นที่ ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา ไม่มีมวลชนมาอยู่ที่หน้าแนวลวดหนามเลย ทุกอย่างเงียบสงบ แต่ทันทีที่ ทหารและสื่อไทยเข้าพิ้นที่ช่วง 12.00 น. ฝั่งกัมพูชาก็เริ่มระดมพลทันที ภาพจากโดรนพบว่า ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ชาย และเด็ก เดินออกมาจากที่พัก มุ่งหน้าแนวลวดหนาม
และเมื่อฝั่งไทยดึงสแลนสีดำลง เพื่อบันทึกภาพ ไม่กี่นาที "กำนันลี" หรือนายโต สริน อดีตทหารกัมพูชา ก็ปรากฏตัวทันทีพร้อมกับวิทยุสื่อสาร
หลังจากนั้นมวลชนก็เริ่มเข้าพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย มีการถ่ายคลิป ถ่ายภาพฝั่งไทย เด็กกัมพูชา พยายามยั่วยุด้วยการชูนิ้วกลาง เดินไปมา เด็กบางคนถือธงชาติกัมพูชา
ในขณะเดียวกันทางฝั่งขวาของสแลนดำ มีชายฉกรรจ์หลายคนมายืนสังเกตการณ์ เพราะถ่ายภาพฝั่งไทย ทหารบอกว่า กลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดา แต่เป็นทหารกัมพูชา ที่ปลอมตัวเป็นชาวบ้าน
ในส่วนพื้นที่ บ้านหนองจาน มวลชนกัมพูชาไม่เคลื่อนไหว เนื่องจากช่วงที่สื่อไทยลงพื้นที่บริเวณแนวสแลนดำ ทางการกัมพูชาได้นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ลงพื้นที่ดังกล่าวพอดี มีเพียงทหารกัมพูชาที่มายืนถ่ายภาพ ถ่ายคลิป แต่ไม่ได้พูดอะไร
พ.อ.สิทธิชัย ชัยวงศ์ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการและงานสารสนเทศ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก กล่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า เวลาที่มีคณะ IOT หรือ สื่อต่างประเทศลงพื้นที่หนองจาน ชาวกัมพูชาจะเก็บตัว ไม่ออกมาเคลื่อนไหว ไม่ออกมาประท้วง หรือ ยั่วยุทหารไทย เลย แต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามา ก็จะมารวมตัวบริเวณแนวลวดหนาม ที่ทหารไทยวางไว้เสมอ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เป็นมวลชนจัดตั้ง