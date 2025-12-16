ไม่แฟร์! แนน FZK โพสต์เดือด ปม 'Tokyogurl' โกง RoV ซีเกมส์ ชี้ทำลายความตั้งใจและโอกาสผลักดันวงการหญิง

"Frozenkiss" (แนน FZK) อดีตโปรเพลเยอร์หญิงชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์แสดงความรู้สึกอย่างดุเดือดว่า "เสียใจแบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูด ติดทีมชาติทั้งทีโกงทำไม" พร้อมระบุว่ารู้สึก "อายมาก" ที่นักแข่งเกมที่เคยแข่งด้วยกันขึ้นชื่อว่าโกงระดับชาติ ชี้การกระทำนี้ "ทำลายชื่อเสียงประเทศ" และความพยายามของทีมหญิงคนอื่น ๆ ที่ตั้งใจฝึกซ้อม หวั่นจะทำให้คนอื่นมองนักแข่งหญิงจากไทยในแง่ลบ และทำลายความหวังในการผลักดันวงการอีสปอร์ตหญิงในระยะยาว
จากกรณี ดราม่าเกี่ยวกับ ทีม RoV (AOV) หญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งนำไปสู่การ ถอนทีมออกจากการแข่งขันทั้งหมด
เริ่มจาก ณภัทร วราสินธ์ หรือ "Tokyogurl" นักกีฬาตำแหน่ง Dark Slayer Lane ของทีม RoV หญิงทีมชาติไทย (สังกัด Talon Esports) "กระทำความผิดฐานใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน" (การให้บุคคลอื่นเล่นแทน หรือ "ร่างทรง")
นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ประกาศ ถอนทีม RoV หญิงทีมชาติไทย ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยทันที แม้ว่าทีมกำลังลงแข่งขันกับ สปป. ลาว เพื่อแย่งตั๋วเข้ารอบชิงเหรียญทอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบอย่างสูงสุดในฐานะประเทศเจ้าภาพ และเพื่อรักษามาตรฐานของ "Fair Play" รวมถึงจริยธรรมของวงการกีฬาอีสปอร์ต โดยนายกสมาคมฯ กล่าวว่า "ในฐานะประเทศเจ้าภาพ เราไม่สามารถที่จะปล่อยให้การแข่งขันดำเนินต่อไปได้“
ด้านGarena ผู้จัดการแข่งขันเกม RoV ประกาศ แบน Tokyogurl ตลอดชีวิต จากการแข่งขันทุกรายการที่จัดโดย Garena
ต้นสังกัด (Talon Esports) ออกแถลงการณ์ ยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต ของ Tokyogurl ทันที
การถอนทีมทำให้ ทีมชาติไทยไม่ได้เหรียญรางวัลใด ๆ ในประเภท RoV หญิง แม้ว่าขณะนั้นกำลังแข่งขันเพื่อโอกาสในการเข้าชิงเหรียญทองก็ตาม
เหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สะเทือนวงการอีสปอร์ตไทยอย่างมาก เกี่ยวกับการยึดมั่นในกฎ กติกา และความรับผิดชอบของนักกีฬาและผู้บริหาร
ล่าสุด วันนี้ (16 ธ.ค.) “frozenkiss” สตรีมเมอร์ และอดีตโปรเพลเยอร์หญิงในวงการอีสปอร์ตเกม RoV (Arena of Valor) ของประเทศไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ระบุว่า
“เสียใจแบบไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูด ติดทีมชาติทั้งทีโกงทำไม ปกติทัวร์เล็กๆ ก็ยอมรับกันไม่ได้อยู่แล้ว ทีมหญิงอื่นๆ ที่จริงจังตั้งใจฝึกซ้อม ตั้งใจแข่งจริงๆ สร้างกันมาตั้งเท่าไหร่ ซีเกมส์ครั้งนี้เชื่อว่ามีหลายคนจับตามอง และมีแนวโน้มจะผลักดันอยากให้มีทัวร์หญิงเกิดขึ้นแบบจริงจัง สุดท้ายแล้วก็พัง! ปัญหาเสมิร์ฟหรือคนเล่นแทนไม่เคยหมดไปไม่ว่าจะผ่านมากี่ปี บอกตรงๆ ตอนนี้รู้สึกอายมาก ที่นักแข่งเกมที่เราเคยแข่งขึ้นชื่อว่าโกงระดับชาติ ต่อจากนี้คนอื่นจะมองนักแข่งหญิงจากไทยยังไง ทำไมถึงกล้าทำลายชื่อเสียงประเทศขนาดนี้ ทำลายความตั้งใจของคนอื่น รู้สึกไม่แฟร์เลย ทีมอื่นๆ ที่เค้าตั้งใจแต่ต้องแพ้แบบนี้ เสียดายโอกาสแทนสุดๆ”