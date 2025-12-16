ดราม่าเขย่าวงการ! RoV หญิงไทย เจอโทษหนัก 'Tokyogurl' ถูกขับออกจากซีเกมส์ เซ่นปมใช้โปรแกรมช่วยแข่ง

สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ออกแถลงการณ์ยอมรับการตัดสินลงโทษขับ 'ณภัทร วราสินธ์' หรือ 'Tokyogurl' ออกจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หลังพบกระทำผิดใช้ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม ด้านต้นสังกัด 'TALON TH' ประกาศยุติบทบาททันที ขณะที่เพื่อนร่วมทีมโพสต์ข้อความปริศนาว่า "ใจสลาย" ก่อนลงสนามชิงตั๋วเข้าชิงเหรียญทองวันนี้
จากกรณี วงการอีสปอร์ตไทยเผชิญหน้ากับประเด็นร้อนแรง เมื่อ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้ออกแถลงการณ์ยอมรับและปฏิบัติตามการตัดสินโทษของหัวหน้าเทคนิคการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ที่มีต่อนักกีฬา RoV (Arena of Valor) หญิง ทีมชาติไทย อย่าง นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl
แถลงการณ์ระบุสาเหตุของการลงโทษว่า นักกีฬาคนดังกล่าว กระทำความผิดตามรายการที่ 9.4.3 ของคู่มือเทคนิคอีสปอร์ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือการดัดแปลงฮาร์ดแวร์ในระหว่างการแข่งขัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2568 โดยมีบทลงโทษคือ ขับนักกีฬาคนดังกล่าวออกจากการแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33
TESF ย้ำถึงความสำคัญสูงสุดของ "Fair Play" (การแข่งขันอย่างยุติธรรม) และจะดำเนินการสอบสวนภายในเพื่อยกระดับมาตรฐานทางจริยธรรมและเทคนิคของนักกีฬาต่อไป
ด้าน TALON TH ต้นสังกัดของนักกีฬาสาวรายนี้ ได้ประกาศ ยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาภายใต้สังกัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน
ประเด็นดราม่าเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ภายหลังจากที่ทีม RoV หญิง ทีมชาติไทย พ่ายให้กับเวียดนามแบบขาดลอย 0-3 เกม ในรอบชิงสายบน นางสาวจอมคน พุ่มสีนิล หรือ Givemeakiss หนึ่งในนักกีฬาของทีม ได้โพสต์ข้อความปริศนาผ่านเพจว่า “พอรู้แล้วก็ใจสลาย แต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ” ซึ่งได้รับความเห็นและการแชร์อย่างล้นหลามจากคนในวงการ
นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน มีการจับภาพได้ว่า Tokyogurl มีการ ชูนิ้วกลาง ระหว่างการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ก่อนที่เธอจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากการแข่งขันในเกมที่พบกับเวียดนาม จนนำมาสู่กระแสข่าวลือในคอมมูนิตี้เรื่องการใช้โปรแกรมช่วยเล่น ซึ่งได้รับการยืนยันเป็นจริงในวันนี้
ล่าสุดในช่วงเช้าวันที่ 16 ธ.ค. Jenniex อีกหนึ่งผู้เล่นในทีม ได้ออกมาโพสต์ว่า “วันนี้ขอโฟกัสแข่ง โฟกัสหน้าที่ตัวเองก่อน แล้วจะมาตอบข้อสงสัย ทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมาก... จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ”
แม้จะเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ แต่ทีม RoV หญิง ทีมชาติไทย ยังคงมีโปรแกรมการแข่งขันสำคัญในวันนี้ โดยจะลงสนามพบกับ สปป.ลาว ในเวลา 10.00 น. ในรอบชิงชนะเลิศสายล่าง ซึ่งหากสามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จ พวกเธอจะตีตั๋วเข้าไปชิงเหรียญทองกับ เวียดนาม ที่รออยู่ในรอบสุดท้าย เพื่อล้างตาอีกครั้ง