มาแล้วจ้าเทศกาลนานา! ปักตระกร้าใช้หนี้ แฟนคลับแห่กดซัพพอร์ต

มาแล้วเทศกาล "นานา" ไลฟ์ขายของปักตะกร้าแล้วจ้า ลูกค้าเข้าแล้วไลฟ์ปลดหนี้ เพื่อให้แฟนคลับนานาได้ซัพพอร์ทนานา
กลายเป็นเรื่องทำมาหากินซะแล้วสำหรับคนที่มีประเด็นดราม่า ที่จะนิยมปักตะกร้าขายของใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ดูตัวอย่าง "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" ทะเลาะกับแม่ปุ๊บกล้าปั๊บรวยเป็นพันล้าน พอถึงคราว "นานา ไรบีนา" เอาเงินเพื่อนๆ อ้างไปลงทุนจนเป็นหนี้ 400 ล้าน หลายๆคนก็ลุ้นว่างานนี้จะมีการปักตะกร้าหรือเปล่า หลังจากที่ "แอน อลิชา" เพื่อนซี้ นำทีมปักตะกร้าซัพพอร์ตเพื่อน ไปแล้ว
ล่าสุด ช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมา นานาพร้อมลูกค้า ก็ได้เริ่มไลฟ์ขายของเรียบร้อยแล้ว แรกๆนานาก็ยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ สีหน้าเศร้า แต่ตอนหลังก็เริ่มช่วยลูกค้าขายของ ใครที่เป็นแฟนคลับอยากจะ ซัพพอร์ตให้นานาปลดหนี้ เฝ้าหน้าจอเตรียมกดกันได้เลย
