“แอน อลิชา” เกือบร้องไห้ ดูคลิป “นานา” ยอมรับเบี้ยวหนี้ 400 ล้าน โพสต์สตอรี่ ใจแตกสลายก่อนลบ

กรณีที่ “นานา ไรบีนา” ถูกเพจดังปล่อยอักษรย่อ เป็นดาราตัวแม่เบี้ยวหนี้ 400 ล้าน เมื่อเห็นดรามาเริ่มลุกลามไปถึงตัวละครลับอย่าง ต. ทำให้นานาออกมายอมรับว่า น. คือตัวเอง ต. ไม่เกี่ยวข้อง พร้อมขอโอกาสสังคมในการทำงาน
หลังคลิปดังกล่าวของนานา หนึ่งในแก๊งเพื่อนนางฟ้าอย่าง “แอน อลิชา หิรัญพฤกษ์” ได้โพสต์สตอรี่อินสตราแกรม เป็นอีโมจิหัวใจแตกสลาย พร้อมทั้งใส่เพลงประกอบ คำว่าเพื่อน ของศิลปิน Raptor ซึ่งต่อมาเจ้าตัวก็ลบออกไปจากสตอรี่
ขณะที่ในติ๊กต๊อก แอน อลิชา ระหว่างไลฟ์ขายของ ได้ดูคลิปดังกล่าวของนานา ด้วยหน้าตาเศร้า เหมือนจะร้องไห้ตาม ก่อนพูดหลังดูจบว่า “นั่นล่ะค่ะ”