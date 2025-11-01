มนุษย์ป้าปากแจ๋ว! กล่าวหาแรงถึงแม่ที่เสียชีวิตของพ่อค้าเบอร์เกอร์ ชาวเน็ตรุมประณาม

ชาวเน็ตให้กำลังใจ พ่อค้าขายเบอร์เกอร์หลังถูกมนุษย์ป้า กล่าวหาแรงถึงแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยบอกว่าแม่ใจแตก-ที่เสียชีวิตเพราะตรอมใจ
เมื่อวันที่ 29 ต.ค. สมาชิก TikTok ชื่อว่า “@wearung.burger" ได้โพสต์คลิปแฉมนุษย์ป้ารายหนึ่งพูดไม่ดีใส่พ่อค้าขายเบอร์เกอร์ โดยพูดแรงกล่าวหาถึงแม่ของพ่อค้ารายนี้ว่า “แม่ของตนใจแตก มีสามีเร็ว และที่เสียชีวิตเพราะตรอมใจตายหรือเปล่า“
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “แล้วทำไมโลกถึงเหวี่ยงให้คนแบบคุณมาเจอผม“
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิปวิดีโอได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ามนุษย์ป้ารายนี้เช่น ที่มาของ แม่ค้าปากตลาด ,
คนประเภทนี้มีเยอะ ประเภทไม่ให้เกียรติคนอื่น แต่ตัวเองโดนไม่ได้ ถ้าตามอารมณ์..คงต้องเช็คปากด้วยเบื้องล่างหน่อย แต่ถ้าตามสติ .. น้องทำถูกแล้วครับที่ควบคุมตัวเองได้ หมามันเห่าส่วนใหญ่ได้แค่เห่าครับ เป็นกำลังใจให้ครับ
และมีบางส่วนชื่นชมความใจเย็นของพ่อค้าหนุ่มรายนี้ เช่น คุณเก็บอารมณ์ได้เก่งมาก , รักษาความใจเย็นดีแล้วครับ ,เป็นกำลังใจให้ครับ อย่าไปให้ค่าคนแบบนี้ครับ
คลิก>>>ชมคลิป