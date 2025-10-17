“เจนนี่” ขอโทษแล้ว! ยอมรับนับออเดอร์ “ณวัฒน์” ผิดพลาด จาก 8,000 เป็น 2 หมื่น!

มีดรามาได้ทุกวันจริงๆ สำหรบ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ล่าสุดก็ตกเป็นประเด็นเรื่องการนับออเดอร์ผิดพลาด ซึ่ง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” บอสเวทีมิสแกรนด์ ที่ได้ไปไลฟ์กับเจนนี่ได้ออกมาเผยว่า เจนนี่นับออเดอร์ผิดพลาดจาก 8,000 เป็น 2 หมื่น
“ให้เจ้าหน้าที่กลับไปคุยแล้ว ไม่ถึง 2 หมื่นออเดอร์ ทั้งวันเพิ่งขายได้ 8 พันออเดอร์ ผมขายเองด้วย ขายกับคนอื่นด้วย แกบวกยังไงก็ไม่รู้ ถ้า 2 หมื่นออเดอร์ ถ้าผมขาย 200 กว่า ผมต้องได้ยอดขาย 5 ล้านอย่างต่ำ เป็นไปไม่ได้”
ล่าสุดเจนนี่ได้อัดคลิปขอโทษณวัฒน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว คาดนับซ้ำทำให้เกิดความผิดพลาด ทุกแบรนด์สามารถเช็กหลังบ้านได้
“เมื่อคืนเจนนี่รีบนับออเดอร์ เพราะมันทำเวลาพี่ๆ มารอคิว ทำให้นับออเดอร์พี่ณวัฒน์ผิดไป น่าจะไม่ถึงหมื่นออเดอร์ แบรนด์ไหนก็แล้วแต่ ถ้าเช็กหลังบ้านแล้วนับผิดก็สามารถแจ้งกับทีมหลังบ้านเจนนี่ได้ เพราะออเดอร์เรายึดตามที่เราขายได้จริงๆ เลย แล้วมันสามารถเช็กหลังบ้านได้ ใครที่ไลฟ์ไปทั้งหมด ลองมาเช็กให้ชนกันอีกที ปกติแบรนด์อื่นก็เช็กแหละ ของพี่ณวัฒน์เมื่อคืนน่าจะนับซ้ำ เพราะมัน 9 ตะกร้า ขอโทษด้วยนะคะ ขอโทษพี่ณวัฒน์ด้วยนะคะ”