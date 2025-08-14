“แม่เจนนี่” ปิดจบดรามาทวงเงิน คืนเงินแสนให้ “เนเงิน” แล้ว

หลังจากที่ “เนเงิน เจตริน ศรีสังข์” โพสต์เฟซบุ๊กทวงเงิน 1 แสน จาก “แม่เกตุ” แม่ของอดีตแฟนสาว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “รัชนก สุวรรณเกตุ” เหตุตนเองกำลังแย่ ต้องขายรถออดี้ จนกลายเป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ ซึ่งแม่เกตุเผยว่าไม่ได้บอกเจนนี่เรื่องนี้ เพราะทำผิดพลาดเองก็อยากรับผิดชอบเอง
ล่าสุด เจนนี่ ได้เผยข่าวดี แม่มีเงินจากการรีวิวปิดหนี้ให้ เนเงิน เรียบร้อยแล้ว ด้านเนเงินได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “ตอนนี้ผมได้เงิน 1 แสนบาท ครบแล้วนะครับ ผมจะปิดโพสต์ที่ผมลงไปเมื่อวานนะครับ ขอบคุณครับ”