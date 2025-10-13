“ดีเจเอกกี้” โดนแซะเป็นดาราตั้งนานคนดูไลฟ์ไม่กี่ร้อย เทียบ “เจนนี่” เอาคำบูลลี่เป็นพลัง ขายคนเดียวฟัน 5 หมื่น!

อยู่ดีๆ ก็โดนชาวเน็ตมาบูลลี่ว่าเป็นดาราตั้งนาน ไลฟ์ขายคนดูไม่กี่ร้อย เทียบกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ที่มีคนดูไลฟ์เป็นแสน งานนี้ “ดีเจเอกกี้ เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ” เลยฟาดกลับ ยันพอใจกับตรงนี้ ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบใคร
“วันนี้ไลฟ์อยู่ดีๆ ก็มีคนมาบูลลี่ว่าา เป็นดารามาตั้งนาน คนดูแค่ไม่กี่ร้อยคน 555 ไปให้น้องเค้าไลฟ์คนดูเป็นแสน เราก็ตอบกลับไปนะ ยินดีกับน้องเค้าที่ประสบความสำเร็จจริงๆ และก็บอกคนคอมเม้นท์มาว่า เราพอใจตรงนี้อ่ะสิ เพราะเราไม่ได้ทำไรใหญ่โต คนเรามีความสุขแตกต่างกัน เราขาย
10 บ้าน 50 บ้าน เราก็ไปใช้ชีวิตแล้ว เเละบอกคนพิมพ์คอมเม้นท์มาว่า คนเราไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร เพราะยังไงก็ไม่มีวันจบ แค่เรารู้ตัวเองพอ ว่าเราพอใจแค่ไหน ความสุขใจคือการไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลย ใครสำเร็จเราก็ยินดีกับเค้าด้วยใจจริง
บางคนอาจจะคิดว่าได้แค่นี้ สำหรับชั้น ชั้นบอกเลย ชั้นได้ตั้งเท่านี้ ชั้นทำคนเดียวจ่ะ”
นอกจากนี้ได้เผยอีกว่า “เอาคำบูลลี่มาเป็นพลัง ไลฟ์ต่อ ปิดยอดไป 5 หมื่น ขายคนเดียว ทำคนเดียว พอใจยังครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะทุกคน”