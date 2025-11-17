"กูให้เกียรติ มึงเลือกขูด" อาร์ม OHANA ระบายความในใจสุดช้ำ หลังประกาศปลด “เดอะมีน“ พ้นบริษัท

อาร์ม OHANA หนึ่งในผู้บริหาร ได้โพสต์ข้อความปริศนาคล้าย "นิทาน" แต่มีเนื้อหาที่ดุเดือดและเจ็บปวด โดยกล่าวถึงการไว้ใจอย่างสุดซึ้ง และการถูกทรยศด้วยการ "ขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง" พร้อมทั้งตอกย้ำด้วยประโยคว่า "เป้าหมายมึงแม่ง กระจอกสั…!" จนเกิดเป็นข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังการพ้นสภาพของอดีตเพื่อนรักรายนี้
หลัง บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า นายพงศธร เหล่าอาทิตย์ (เดอะมีน) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งบัญชี ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ล่าสุดวันนี้ (17 พ.ย.) อาร์ม OHANA ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเป็นนิทาน โดยมีใจความว่า
"พวกมึงเก่งมากเลยนะ
เราทำดีที่สุดแล้ว ดีต่อทุกฝ่าย
เป้าหมายกู คือ อาณาจักร
เป้าหมายมึงแม่ง กระจอกสัต!
กูให้เกียรติทุกตำแหน่งที่กูมอบหมาย
กูไว้ใจแบบไม่มีเศษเสี้ยวในสมอง
กูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุด บ้านเราจะได้สว่าง
แต่มึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน
เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง ใจกูถึงแตกสลาย
ผมแค่เล่านิทานให้ฟัง"