เกิดอะไรขึ้น? "โอฮาน่า โปรดักชั่น" แถลงตัดขาด "เดอะมีน" พ้นสภาพพนักงานบัญชี

“เดอะมีน” พ้นสภาพพนักงาน "โอฮาน่า โปรดักชั่น" ยุติบทบาทบัญชีอย่างเป็นทางการ บริษัทประกาศชัด ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของบุคคลดังกล่าวหลังจากนี้ พร้อมขอให้ใช้วิจารณญาณหากมีการแอบอ้าง
วันนี้ (17 พ.ย.) บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า นายพงศธร เหล่าอาทิตย์ (เดอะมีน) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งบัญชี ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยในแถลงการณ์ได้ระบุว่า นายพงศธร เหล่าอาทิตย์ (เดอะมีน) ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568
นับตั้งแต่วันที่แถลงการณ์ บริษัทฯ ยืนยันว่า นายพงศธร เหล่าอาทิตย์ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับทีมงาน หรือกิจกรรมของบริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด อีกต่อไป
บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบุคคลดังกล่าวหลังจากนี้
บริษัทฯ ขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ใช้วิจารณญาณ หากมีการแอบอ้างชื่อบริษัท OHANA ชื่อ หรือชื่อพนักงานของบริษัทฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือผลประโยชน์ใด ๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ขอชี้แจงเหตุผลของการพ้นสภาพ เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย
แถลงการณ์ดังกล่าวลงท้ายด้วยการขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด
แถลงการณ์ของ บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด