กรุงเทพฯ เตรียมเดือดรับฮาโลวีนกับ “DARK MUSIC FESTIVAL” ปล่อยไลน์อัพสุดโหด นำโดย 4B, ZOMBOY, BORGEOUS และ SAYMYNAME

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วอร์มร่างกายให้พร้อม แล้วเตรียมปลดปล่อยตัวตนด้านดาร์กกันแบบสุดเหวี่ยง กับเทศกาลดนตรีที่ทุกคนรอคอย “Dark Music Festival 2025” กำลังจะกลับมาเขย่ากรุงเทพฯ ให้สะเทือน บอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่งานฮาโลวีนธรรมดา แต่คือการรวมพลังของสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการปาร์ตี้ไอคอนิกระดับโลกอย่าง S2O Festival เจ้าของฉายา The World’s Wettest Party และ White Party ที่จะมาระเบิดความมันส์แบบไร้ขีดจำกัด สร้างปรากฏการณ์ปาร์ตี้ฮาโลวีนสุดดาร์กที่ทุกคนต้องจดจำไปตลอดชีวิต

Dark Festival 2025 พร้อมด้วยทัพดีเจระดับโลกทั้งสาย Bass, Trap และ Dubstep ที่จะพาทุกคนดำดิ่งไปในบีตสุดเดือด ระเบิดความมันส์ไปกับเบสหนัก ๆ ตลอดจนถึงเสียงเมโลดี้สวย ๆ จากเหล่าดีเจตัวท็อป กับ Line-up กองทัพดีเจสุดเดือด อาทิ 4B, BORGEOUS, DABIN, HEROBUST, MIDNIGHT KIDS, MITIS, NURKO, RIOT TEN, SAYMYNAME และ ZOMBOY
สองค่ำคืนแห่งความดาร์ก เดือด ที่สุดเท่าที่กรุงเทพฯ เคยมีมา 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายนนี้ ปักหมุดวาร์ปมาที่ Centerpoint Studio สถานที่ที่จะถูกเนรมิตให้กลายเป็นแดนสนธยาของเหล่าปีศาจสายปาร์ตี้ พบกับโปรดักชั่นจัดเต็มทั้งแสง สี เสียง และดีไซน์เวทีสุดล้ำธีมฮาโลวีนสุดตระการ มาพร้อมเลเซอร์และเอฟเฟกต์พิเศษที่จะสาดใส่เหล่าดาร์กแบบไม่ยั้ง เหมือนหลุดเข้าไปอีกมิติ เปิดประสบการณ์ขั้นสุดของปาร์ตี้การเฉลิมฉลองฮาโลวีนในมิติใหม่ ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความมืดให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการ

มาสนุกไปด้วยกันในปาร์ตี้ฮาโลวีนที่มันส์ที่สุดในกรุงเทพฯ แท็กเพื่อนร่วมแก๊งค์ แล้ว กดบัตรด่วนก่อน Sold Out ที่ www.thedarkfestival.com

#DarkFestival2025




















