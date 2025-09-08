“เท้ง” หวังศาลให้ความเป็นธรรม “ลูกเกด” คดี 112 บอกสิ่งที่ทำมาสร้างประโยชน์ให้บ้านเมือง

หน.ปชน. หวังศาลให้ความเป็นธรรม “ลูกเกด” หลังถูกจำคุกคดีม.112 บอกสิ่งที่ทำมา สร้างประโยชน์ให้บ้านเมือง อยากให้ประกันในวันนี้หวั่นติดคุก
วันนี้ (8ก.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง น.ส.ชลธิชา แจ้งเร็ว สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ถูกศาลสั่งจำคุก 2 ปี 8 เดือน คดี ม.112 ว่า ตนเชื่อว่าศาลจะให้ความเป็นธรรม และสิ่งที่นางสาวชลธิชาได้ทำมา ก็สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองจึงอยากให้ศาลพิจารณาให้ประกันหรือไม่ประกันอย่างไรก็อยากให้พิจารณาเสร็จภายในวันนี้ เพราะตามหลักกฏหมายหากวันนี้พิจารณาไม่ทันก็จะต้องเข้าเรือนจำพ้นสภาพ สส.ทันที ตนไม่สามารถก้าวก่ายศาลได้แต่อยากขอความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย