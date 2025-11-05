บิทคอยน์ร่วงไม่เลิกหลุดต่ำ $100,000! นักวิเคราะห์เตือนแนวโน้มขาลงยังไม่จบ อาจแตะ $95,000 ก่อนดีดตัว

ราคาบิทคอยน์ทรุดแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน หลุดแนว $100,000 ท่ามกลางแรงขายถล่มตลาด นักลงทุนเริ่มกังวล จากการเทขายเมื่อ 10 ตุลาคม สะท้อนแรงกดดันลึกในระบบคริปโต ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนว่าราคายังมีโอกาสร่วงต่อถึงระดับ $95,000 ก่อนจะฟื้นตัวได้อีกครั้ง
แรงขายถล่มหนัก! บิทคอยน์ดิ่งแตะ $100,800 จุดต่ำสุดรอบ 4 เดือน
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา แรงขายในตลาดบิทคอยน์ทวีความรุนแรงจนราคาหล่นแตะ $100,800 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือน ท่ามกลางความสับสนของนักวิเคราะห์ที่ยังไม่อาจชี้ชัดถึงสาเหตุหลักของแรงเทขายในรอบนี้ แต่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า BTC ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงต่อ โดยอาจลงไปแตะระดับแนวรับสำคัญแถว $95,000 ก่อนจะสร้างฐานใหม่ได้
เทรดเดอร์ชื่อดังผู้ใช้นามแฝงว่า “HORSE” โพสต์กราฟวิเคราะห์ชี้ว่าแนวรับแถว $100,000 อาจเป็นเพียง “กับดักราคา” หากไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้อย่างมั่นคง พร้อมเตือนว่า ตัวเลขกลมๆระดับ “แสนเหรียญ” มักถูกตลาดใช้เป็นจุดทำกำไรและกลับตัวรุนแรงในทิศทางตรงข้าม “คุณอยากเห็น $100K ถูกป้องกันไว้ล่วงหน้า เพราะถ้าราคาหลุด มันจะถูก ‘เผา’ อย่างหนักทั้งขาลงและขาขึ้น” HORSE ระบุ
ข้อมูลจาก Hyblock แสดงให้เห็นว่า บริเวณ $100,000 มีสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจจำนวนมากกำลังเสี่ยงถูกชำระบัญชี โดยพื้นที่สภาพคล่องต่อจากนั้นค่อนข้างเบาบางจนถึงราว $88,000 ซึ่งหมายความว่าหากราคาร่วงต่อ อาจเกิดการเทขายต่อเนื่องแบบ “โดมิโนเอฟเฟกต์” ได้ไม่ยาก
หลุดเส้น 50MA รายสัปดาห์! สัญญาณขาลงทางเทคนิคเริ่มเด่นชัด
ด้านนักวิเคราะห์คริปโทชื่อดัง “Scott Melker” หรือ “The Wolf of All Streets” ได้โพสต์ข้อความปริศนาใน X (Twitter เดิม) ชี้ว่าบิทคอยน์ “สูญเสียแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 สัปดาห์ (50-MA)” ไปแล้วถึง 4 ครั้งในประวัติศาสตร์ และทุกครั้งที่หลุดระดับดังกล่าว ราคามักร่วงลงไปทดสอบเส้น 200-MA ซึ่งเป็นแนวรับระยะยาวในเชิงเทคนิค
Melker ระบุว่า “ตอนนี้ราคาบิทคอยน์อยู่เหนือเส้น 50MA เพียง $700 ขณะที่เส้น 200MA อยู่ราว $55,000 และกำลังขยับขึ้นเรื่อย ๆ” ซึ่งหากแพทเทิร์นเดิมซ้ำรอย ตลาดอาจเผชิญการปรับฐานรุนแรงก่อนเข้าสู่จังหวะสะสมรอบใหม่
แรงขายจากสถาบัน? ผลพวงการล้างพอร์ต $20,000 ล้านจากเหตุการณ์ 10 ตุลาคม
อีกหนึ่งสมมติฐานที่ถูกพูดถึงในวงการ คือการเทขายครั้งนี้อาจมีต้นตอมาจากสถาบันการเงินและกองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ตลาดคริปโตร่วงหนักเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ซึ่งทำให้มูลค่าการถือครองบิทคอยน์กว่า $20,000 ล้านถูกล้างออกจากตลาด และตัวเลขที่แท้จริงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกชำระบัญชีอาจสูงกว่านั้นหลายเท่า
ขณะที่ Tony Stewart นักเทรดออปชันชื่อดังให้ความเห็นว่า การเทขายมหาศาลในวันอังคารอาจมาจาก “การล้างพอร์ต” ของสถาบันระดับมืออาชีพ ซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวตน โดยระบุเชิงเปรียบเทียบว่า “ตอนนี้อาจมีบริษัทขนาดใหญ่บางแห่งที่อยู่ในภาวะถูกบีบให้ขายเพื่อรักษาสภาพคล่อง
Stewart ยังชี้แนวทางวิเคราะห์เพื่อตรวจจับสัญญาณของกองทุนที่อยู่ภายใต้แรงกดดัน พร้อมเตือนนักลงทุนรายย่อยให้จับตาการเคลื่อนไหวของวอลุ่มและแนวรับสำคัญในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เพราะตลาดกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างที่อาจนิยามแนวโน้มของบิทคอยน์ตลอดไตรมาสสุดท้ายของปี 2568
ตลาดยังเปราะบาง แนะรอโอกาสจังหวะเข้าเก็บ
ภาพรวมตลาดสะท้อนความเปราะบางของแนวโน้มขาขึ้นที่ยังไม่อาจฟื้นได้เต็มตัว ขณะที่แรงขายจากสถาบันและสัญญาณทางเทคนิคกดดันราคาให้อ่อนตัวต่อ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางส่วนมองว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญในการ “สะสมเชิงกลยุทธ์” หากราคาทรงตัวเหนือ $95,000 ได้ ตลาดอาจสร้างฐานใหม่ก่อนกลับมาฟื้นแรงในช่วงสิ้นปี