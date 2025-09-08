xs
สะพัด! "Marvel Rivals" อาจยัดระบบ Loot Boxes เข้ามาในซีซั่น 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทำเอาเซอร์ไพรส์ เมื่อในไฟล์ข้อมูลเกมฮีโร่ชูตเตอร์ชื่อดังพบข้อความปริศนาอันสื่อถึงการมาของระบบเก่าแก่ที่พวกเราต่างคิดถึง

Loot Boxes หรือระบบกล่องสุ่มที่ห่างหายจากอุตสาหกรรมเกมไปพักใหญ่ๆสืบเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการพนัน ดูเหมือนจะคืนชีพกลับมาครองวงการนี้อีกครั้งเมื่อหลายค่ายเกมต่างค้นพบหนทางที่ทำให้มันไม่ขัดต่อตัวข้อบทกฎหมาย ดังกรณีอย่างเช่นเกม Overwatch 2 ที่ริเริ่มนำระบบนี้ใส่กลับเข้ามา จนเป็นเหตุให้บรรดาเกมคู่แข่งทั้งหลายอยากเดินตามด้วย

จากการเปิดเผยของ RivalsInfo นักปล่อยข้อมูลคนดังที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ระบุว่า ทางค่าย NetEase Games พวกเขากำลังเตรียมแผนที่จะบรรจุระบบกล่องสุ่มดังกล่าวเข้ามาสู่เกม Marvel Rivals ในอนาคตอันใกล้



เขาอ้างว่าในไฟล์ข้อมูล Season 4 ของเกม Marvel Rivals นั้น ได้มีการเอ่ยถึงฟีเจอร์กล่องปริศนาที่มีชื่อว่า "Mysteries" ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่ามันน่าจะเป็นชื่อรหัสเฉพาะของระบบกล่องสุ่มภายในเกม โดยอิงตามประโยคแวดล้อมต่างๆภายในไฟล์ข้อมูล อาทิเช่น "cosmic mysteries number" และ "BOX_OPEN_HISTORY_CHANGE" พร้อมทั้งยังแนบรูปภาพประกอบตัวอย่างกล่องสุ่มมาให้ได้ดูกันอีกด้วย


เกม Marvel Rivals จะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ Season 4 อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายนปี 2025 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่าระบบกล่องสุ่มที่ร่ำลือกันนี้มันจะอัปเดตเข้ามาตอนไหน แต่ที่แน่ๆคือเมื่อมันมาถึงเราคงได้รับกล่องสุ่มเหล่านี้จากการเข้าเล่นกิจกรรมตามปกติ ไม่ต้องควักเงินซื้อหามาเปิดเพราะมีกฎหมายคอยกำกับดูแลอยู่นั่นเอง

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant

