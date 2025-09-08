สะพัด! "Marvel Rivals" อาจยัดระบบ Loot Boxes เข้ามาในซีซั่น 4

ทำเอาเซอร์ไพรส์ เมื่อในไฟล์ข้อมูลเกมฮีโร่ชูตเตอร์ชื่อดังพบข้อความปริศนาอันสื่อถึงการมาของระบบเก่าแก่ที่พวกเราต่างคิดถึง
Loot Boxes หรือระบบกล่องสุ่มที่ห่างหายจากอุตสาหกรรมเกมไปพักใหญ่ๆสืบเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการพนัน ดูเหมือนจะคืนชีพกลับมาครองวงการนี้อีกครั้งเมื่อหลายค่ายเกมต่างค้นพบหนทางที่ทำให้มันไม่ขัดต่อตัวข้อบทกฎหมาย ดังกรณีอย่างเช่นเกม Overwatch 2 ที่ริเริ่มนำระบบนี้ใส่กลับเข้ามา จนเป็นเหตุให้บรรดาเกมคู่แข่งทั้งหลายอยากเดินตามด้วย
จากการเปิดเผยของ RivalsInfo นักปล่อยข้อมูลคนดังที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ระบุว่า ทางค่าย NetEase Games พวกเขากำลังเตรียมแผนที่จะบรรจุระบบกล่องสุ่มดังกล่าวเข้ามาสู่เกม Marvel Rivals ในอนาคตอันใกล้
Loot boxes could be coming to #MarvelRivals at some point in the future:
In Season 4, logic for the "Mysteries" player component was reintroduced. "Mysteries" is the codename for loot boxes. Within this component, there are multiple references to mystery box logic, such as… pic.twitter.com/QjYru0AmI3— RivalsInfo (@RivalsInfo) September 7, 2025
เขาอ้างว่าในไฟล์ข้อมูล Season 4 ของเกม Marvel Rivals นั้น ได้มีการเอ่ยถึงฟีเจอร์กล่องปริศนาที่มีชื่อว่า "Mysteries" ซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่ามันน่าจะเป็นชื่อรหัสเฉพาะของระบบกล่องสุ่มภายในเกม โดยอิงตามประโยคแวดล้อมต่างๆภายในไฟล์ข้อมูล อาทิเช่น "cosmic mysteries number" และ "BOX_OPEN_HISTORY_CHANGE" พร้อมทั้งยังแนบรูปภาพประกอบตัวอย่างกล่องสุ่มมาให้ได้ดูกันอีกด้วย
เกม Marvel Rivals จะก้าวเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ Season 4 อย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กันยายนปี 2025 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครทราบว่าระบบกล่องสุ่มที่ร่ำลือกันนี้มันจะอัปเดตเข้ามาตอนไหน แต่ที่แน่ๆคือเมื่อมันมาถึงเราคงได้รับกล่องสุ่มเหล่านี้จากการเข้าเล่นกิจกรรมตามปกติ ไม่ต้องควักเงินซื้อหามาเปิดเพราะมีกฎหมายคอยกำกับดูแลอยู่นั่นเอง
