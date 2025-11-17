"แค่เนื้อร้าย รักษาหายแล้ว" ซาบอล OHANA โพสต์สั้น หลังตัดขาด "เดอะมีน" อดีตพนักงานบัญชี

"ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหาย" 'ซาบอล สุฑาวุฒิ' โพสต์สั้นๆ ย้ำจุดยืน หลังเพื่อนร่วมทีมตัดสินใจตัดขาด 'เดอะมีน' อดีตพนักงานบัญชี ท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องการทรยศหักหลังในบริษัท!
จากกรณี บริษัท โอฮาน่า โปรดักชั่น จำกัด ได้ออกแถลงการณ์แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า นายพงศธร เหล่าอาทิตย์ (เดอะมีน) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งบัญชี ได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการแล้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
ต่อมา อาร์ม OHANA หนึ่งในผู้บริหาร ได้โพสต์ข้อความปริศนาคล้าย "นิทาน" แต่มีเนื้อหาที่ดุเดือดและเจ็บปวด โดยกล่าวถึงความไว้ใจอย่างสุดซึ้ง และการถูกทรยศด้วยการ "ขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง" พร้อมทั้งตอกย้ำด้วยประโยคว่า "เป้าหมายมึงแม่ง กระจอกสั…!" จนเกิดเป็นข้อสงสัยถึงสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังการพ้นสภาพของอดีตเพื่อนรักรายนี้
ล่าสุดวันนี้ (17 พ.ย.) "ซาบอล สุฑาวุฒิ" หรือ "ซาบอล โอฮาน่า" ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยแชร์แถลงการณ์ของบริษัทอีกครั้ง และได้แชร์โพสต์ของ อาร์ม โอฮาน่า ที่โพสต์เล่านิทาน โดยได้ระบุแคปชันสั้นๆ ว่า “กอดกันไว้เว้ย”
ต่อมาซาบอลยังโพสต์ข้อความสั้นเพิ่มเติมว่า “ก็แค่เนื้อร้าย พวกเรารักษาหาย”
ด้านภรรยาของซาบอลก็ร่วมคอมเมนต์ ด้วยประโยคสุดขำว่า
“ให้มันได้อย่างนี้ค่ะ ชื่นชมผัวมาก สู้คนบ้าง อย่าสู้แต่กูค่ะ 55555” ก่อนจะคอมเมนต์เพิ่มอีกว่า “ขอโทษค่ะทุกคน เสียงในหัวมันดังไปหน่อย 555555”
อย่างไรก็ตาม จากโพสต์ดังกล่าวของ "ซาบอล" ก^มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจกลุ่ม OHANA เป็นจำนวนมาก