เกิดอะไรขึ้น? OHANA ประกาศพ้นสภาพ “เดอะมีน” ไม่ขอชี้แจงเหตุผล “อาร์ม” โพสต์เดือดเล่านิทาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว หลังจากที่ OHANA ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศ “เดอะมีน” นายพงศธร เหลาจันทึก ตำแหน่งบัญชี พ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป โดยทางบริษัทไม่ขอชี้แจง เหตุผล เพราะอาจมีผลกระทบต่อกฎหมาย

ภายหลังมีแถลงการณ์ดังกล่าว “อาร์ม มนัสวี” หนึ่งในผู้บริหารและสมาชิกหลักของ OHANA ได้มีการโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียในลักษณะของการ “เล่านิทาน” เผยภาพวันมีตติ้ง OHANA เป็นภาพรวมกับกลุ่มเพื่อนๆ ไร้เดอะมีน ระบุข้อความ

“พวกมึงเก่งมากเลยนะ เราทำดีที่สุดแล้ว ดีต่อทุกฝ่าย เป้าหมายกู คือ อาณาจักร เป้าหมายมึงแม่x กระจอกสัx! กูให้เกียรติทุกตำแหน่งที่กูมอบหมาย กูไว้ใจแบบไม่มีเศษเสี้ยวในสมอง กูให้ออกไปหาเทียนเล่มอื่นจุด บ้านเราจะได้สว่าง แต่มึงเลือกที่จะขูดเทียนเล่มหลักของทุกคน เพื่อทำให้บ้านตัวเองสว่าง ใจกูถึงแตกสลาย ผมแค่เล่านิทานให้ฟัง”

สำหรับ OHANA คือกลุ่มยูทูบเบอร์ที่สร้างชื่อเสียงจากการทำคลิปวิดีโอแนวตลกเฮฮา บ้าพลัง และแกล้งกัน มีสโลแกน “ช่องบ้าๆ ที่ให้มากกว่ารอยยิ้ม” ก่อตั้งโดยสมาชิกหลัก 7 คน ประกอบด้วย อาร์ม, ติ๊ว,ซาบอล,อู๊ดดี้ ปกป้อง, บิ๊กกี้ และเดอะมีน












