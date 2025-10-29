เกินต้าน “กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก แค่ 5 ขม. ยอดทะลุกว่า 7 ล้าน!

แม้จะโดนสังคมตรวจสอบเรื่องมูลนิธิกัน จอมพลังช่วยสู้ จนเกิดกระแสดรามา แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ซัปพอร์ต “กัน จอมพลัง” ล่าสุดวันที่ 28 ต.ค. เจ้าตัวไลฟ์สดขายของครั้งแรกผ่านติ๊กต๊อก มีสินค้าหลากหลายแบรนด์เข้ามา ซึ่งแค่แบรนด์แรกกับ “ดิว ธีรภัทร” ก็กวาดเงินไปเกือบ 2 ล้านบาท มีสินค้าอีก 40 แบรนด์ต่อคิวรอไลฟ์กับเจ้าตัว มีคนดังมาร่วมไลฟ์ด้วย ทำเอาเฮฮากันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว
อย่างไรก็ตาม เฟซบุ๊ก กัน จอมพลัง ได้เผยข้อความระบุว่า ไลฟ์ปล่อยของวันแรก 5 ชม. ยอดขายทะลุ 7,119,638 บาท พร้อมขอบคุณเอฟซีและเจ้าของแบรนด์ที่สนับสนุน