พม. สานพลัง สสส.-กทม. จัดมหกรรมใหญ่ “FAM FESTIVAL 2025” ครั้งแรกของไทย เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา”

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงาน “มหกรรมครอบครัว (FAM FESTIVAL 2025)” ภายใต้แนวคิด “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ผ่านกิจกรรมนันทนาการงานฝีมือ สุขภาพ และทักษะชีวิต โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล “ครอบครัวสร้างสุข" พร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากรุงเทพมาหานคร และนางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) กรุงเทพฯ
นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ร่วมกับ สสส. และ กทม. จัดงาน “FAM FESTIVAL 2025” ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ด้วยแนวคิด “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา” ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ย. 2568 เพื่อมุ่งกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวทุกมิติ ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจหรือสวัสดิการ แต่รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ภายในบ้าน เช่น การสร้างพื้นที่ปลอดภัย เพื่อให้สมาชิกครอบครัวสามารถพูดคุยและปรับความเข้าใจระหว่างกัน สนับสนุนการสื่อสารที่รับฟังด้วยใจ ส่งเสริมให้สมาชิกทุกวัยมีเสียง มีคุณค่า และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดงานมหกรรมฯ ครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นว่า “เวลาที่ใช้ร่วมกัน” คือการลงทุนที่มีค่าที่สุด แม้จะเป็นเวลาเพียงไม่กี่นาที แต่ถ้าเป็นช่วงเวลาที่เราใส่ใจ รับฟัง และเข้าใจกัน ก็จะสามารถกลายเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่มั่นคงและนำไปสู่การเป็นครอบครัวที่มีสุขภาวะดีได้ ทั้งนี้ พม. ร่วมกับ กทม. เปิดพื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัว 19 แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมกับเปิดตัว Family Passport เครื่องมือสร้างการเรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage : เพื่อนครอบครัว และ Line OA : @lineFamily
นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า เด็ก เยาวชน และครอบครัวไทย กำลังเผชิญความเหลื่อมล้ำจากปัญหาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และไม่สามารถเข้าถึงนโยบายสาธารณะได้อย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับรายงานสถานการณ์เด็กและครอบครัว ปี 2568 โดย สสส. และศูนย์ความรู้นโยบายเด็กและครอบครัว (คิด for คิดส์) พบเด็กและเยาวชนไทย70% มีฐานะยากจน โดยเด็กจำนวน 6.2 ล้านคน อยู่ในครัวเรือนที่มีหนี้ ที่น่าสนใจผลสำรวจยังพบอีกว่า เยาวชน 35.9% ไม่เคยไปพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ สาเหตุจากตั้งอยู่ไกลและเดินทางยาก มีเยาวชนเพียง 5.4% เท่านั้น ที่เคยไปพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์เป็นประจำทุกเดือนหรือทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพบว่า เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา ยาเสพติด และการพนัน ต้องเผชิญปัญหาสุขภาพจิต ขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิต รวมถึงแบกรับแรงกดดันและความคาดหวังจากครอบครัว
“ปัญหาเหล่านี้สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องเพิ่มความเอาใจใส่ในนิเวศการเติบโตของเด็ก สสส. จึงเดินหน้าสานพลังภาคีเครือข่าย ร่วมกับ พม. และกทม.จัดงาน FAM FESTIVAL 2025 เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การเล่นอิสระ กิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อการเรียนรู้ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัว และการมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทั้งนี้ ภายในงาน สสส. ได้นำนวัตกรรมเครื่องมือ พร้อมใช้สำหรับครอบครัว มาให้ประชาชนทั่วไปได้เลือกใช้ประโยชน์ ได้แก่ 1.SHARE AND CARE แพลตฟอร์มของครอบครัวทุกรูปแบบ ใช้วิธีการพูดคุยกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ สุขภาพจิต การป้องกันปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ การแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 2.HOOK LEARNINGแพลตฟอร์มส่งเสริมทักษะสำหรับพ่อแม่และคนทำงานด้านเด็กและครอบครัว 3.MAPPA แอปพลิเคชันการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว ผู้ปกครองและเด็กจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้แบบ O2O (Online to Offline) ที่เชื่อมโยงโลกดิจิทัลเข้ากับชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะศตวรรษที่ 21 ซึ่งเครื่องมือพร้อมใช้เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สมาชิกครอบครัว ก้าวไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี เป็นรากฐานของสังคมสุขภาวะในระยะยาวต่อไป” น.ส.ณัฐยา กล่าว
นายชัชชาติ กล่าวว่า ครอบครัวในกรุงเทพฯ จำนวนมากต้องเผชิญกับความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบในการทำงาน การจราจรที่หนาแน่น หรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน ส่งผลให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลง กทม. จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งเด็กและครอบครัว”มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อครอบครัว ส่งเสริมการเรียนรู้และการเล่นของเด็กอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้เวลาร่วมกันของคนทุกวัย และสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว การจัดงาน FAM FESTIVAL 2025 เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างความทรงจำร่วมกัน เป็นการตอกย้ำบทบาทของทุกภาคส่วน ที่พร้อมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความอบอุ่นและความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 7 โซน ได้แก่ 1.โซน FAM STAGE พบกับการแสดงละครใบ้ เล่านิทาน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน 2.โซน FAM TALK กิจกรรมเสวนาจากอินฟลูเอนเซอร์ และผู้นำทางความคิดด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 3.โซน CREATIVE FAM ZONE ชวนเด็กๆ และผู้ใหญ่มาร่วมสนุกสนาน ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของ 4.โซน FAM GRANDPARENT GARDEN กิจกรรมWorkshop ทำผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากสมุนไพร 5.โซน FAM MUSIC AND CHILL GARDEN มุมอ่านนิทาน พร้อมฟังเพลงฟังเบาๆ 6.โซน FAM PHOTO MEMORY AND FAMILY TREE WALL ร่วมถ่ายภาพครอบครัวและเขียนชื่อครอบครัวไว้บนต้นไม้ครอบครัวขนาดยักษ์ใจกลางงาน 7.โซน FAM NETWORK พบกับบูธภาคีเครือข่าย FAM FESTIVAL ที่จะมาร่วมให้ความรู้การดูแลลูกกับพ่อแม่