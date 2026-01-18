พรรคการเมืองสายทหารพม่าโกยคะแนนนำโด่งก่อนเลือกตั้งรอบสุดท้าย

เอพี - ตัวเลขอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งของพม่าระบุว่าพรรคการเมืองที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพมีคะแนนนำ หลังจากการลงคะแนนเสียงรอบที่ 2 ทำให้พรรคมีแนวโน้มที่จะได้เสียงข้างมากในรัฐสภา ขณะที่ประเทศกำลังมุ่งสู่ช่วงสุดท้ายของการเลือกตั้งทั่วไปที่แบ่งเป็น 3 รอบ ท่ามกลางความขัดแย้ง
นักวิจารณ์ รวมถึงนักสิทธิมนุษยชนและกลุ่มฝ่ายค้าน กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม และเป็นความพยายามของกองทัพที่จะทำให้การปกครองของตนถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจีในเดือนก.พ. 2564 และจากการยึดอำนาจดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางที่ได้ขยายตัวกลายเป็นสงครามกลางเมือง
ตามตัวเลขที่สถานีโทรทัศน์ MRTV รายงานอ้างอิงจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งสหภาพ พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ชนะ 86 ที่นั่ง จาก 100 ที่นั่งที่แข่งขันกันในสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ในการเลือกตั้งรอบที่ 2 ที่จัดขึ้นสัปดาห์ก่อน
ตัวเลขดังกล่าวจะทำให้พรรคได้รับ 182 ที่นั่งจากผลการเลือกตั้งรอบแรกและรอบที่ 2 รวมกัน ที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรที่มีสมาชิก 330 คน ก่อนการเลือกตั้งรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.
พม่ามีสภานิติบัญญัติระดับชาติ 2 สภา ซึ่งมีที่นั่งรวม 664 ที่นั่ง โดยพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาสามารถเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ ที่สามารถแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีและจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญยังสงวนที่นั่งให้กับกองทัพ 25% ในแต่ละสภาโดยอัตโนมัติ
การเลือกตั้งแบ่งจัดขึ้นเป็น 3 รอบเนื่องจากความขัดแย้งทางอาวุธ โดยรอบแรกและรอบที่ 2 จัดขึ้นใน 202 เมืองจากทั้งหมด 330 เมืองของประเทศ ส่วนรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นในเมืองต่างๆ แต่มี 65 เมืองที่จะไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากการสู้รบ
คาดว่าจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งทุกที่นั่งในสภานิติบัญญัติทั้งระดับชาติและระดับภูมิภาคในปลายเดือนม.ค.
ผลการเลือกตั้งรอบแรกทำให้พรรค USDP อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างมาก โดยชนะที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรเกือบ 90% และยังครองเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติระดับภูมิภาคอีกด้วย
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารกล่าวว่า ทั้งสองสภาจะเปิดประชุมในเดือนมี.ค. และรัฐบาลใหม่จะเข้ารับหน้าที่ในเดือนเม.ย.
มีผู้สมัครมากกว่า 4,800 คน จาก 57 พรรคการเมืองเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงที่นั่งในสภานิติบัญญัติระดับชาติและระดับภูมิภาค แต่มีเพียง 6 พรรคเท่านั้นที่ส่งผู้สมัครลงแข่งขันในระดับประเทศ หนึ่งในนั้นคือพรรคผู้บุกเบิกประชาชน ที่กำลังเผชิญกับคดีความที่อาจนำไปสู่การยุบพรรค หลังจาก เต๊ต เต๊ต ข่าย ประธานพรรค และสมาชิกอาวุโสอีกคนหนึ่ง ถูกทางการตรวจสอบกรณีจัดการประชุมกับตัวแทนจากสถานทูตต่างประเทศในย่างกุ้งโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
กฎหมายคุ้มครองการเลือกตั้งฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษรุนแรงต่อการวิพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งในที่สาธารณะ โดยเมื่อไม่นานนี้ ทางการได้ดำเนินคดีกับบุคคลมากกว่า 330 คนในข้อหาแจกใบปลิวหรือทำกิจกรรมทางออนไลน์
รัฐบาลทหารกล่าวว่าในช่วง 2 รอบแรกของการลงคะแนนเสียง กลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านกองทัพได้โจมตีหน่วยเลือกตั้งและอาคารของรัฐในหลายเมือง.