ฮือฮา! “เมย์ มัสก์” แม่อีลอน มัสก์ อวดลุคสบายๆ โปรโมตหนังสือ ก่อนชาวเน็ตตาดีเห็นแบรนด์ไทยในภาพ

“เมย์ มัสก์” แม่ของอภิมหาเศรษฐีระดับโลก “อีลอน มัสก์” ได้โพสต์ภาพลุคอยู่บ้านแบบสบายๆ ผ่านอินสตาแกรม ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 14 ล้านคน พร้อมโปรโมตหนังสือของเธอ ที่เป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ก่อนชาวเน็ตไทยสังเกตเห็น ก้านไม้หอมปรับอากาศและขวดน้ำหอม ที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่าย เป็นแบรนด์เครื่องหอมสัญชาติไทยอย่าง REUNROM (รื่นรมย์)
วันนี้ (19 ม.ค.) ฃ “เมย์ มัสก์” (Maye Musk) คุณแม่ของอภิมหาเศรษฐีระดับโลก “อีลอน มัสก์” ได้โพสต์ภาพลุคอยู่บ้านแบบสบายๆ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @mayemusk ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 14 ล้านคน พร้อมโปรโมตหนังสือของเธอ “A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success” หนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกโดยเมย์ มัสก์ ระบุในแคปชั่นว่า ขณะนี้หนังสือเล่มดังกล่าวได้รับการแปลแล้วถึง 34 ภาษา และจะมีภาษาอื่นๆ ตามมาอีกในไม่ช้า พร้อมกล่าวขอบคุณนักอ่านจากหลายประเทศที่ส่งความคิดเห็นดีๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เธอรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป สิ่งที่สร้างความฮือฮาไม่น้อยไปกว่าตัวหนังสือ คือสายตาอันเฉียบคมของชาวเน็ตไทย ที่สังเกตเห็น ก้านไม้หอมปรับอากาศและขวดน้ำหอม ที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่าย ซึ่งภายหลังพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เครื่องหอมสัญชาติไทยอย่าง REUNROM (รื่นรมย์)
การค้นพบดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตไทยต่างพากันแสดงความปลื้มใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม พร้อมชื่นชมที่แบรนด์ไทยสามารถก้าวไกลไปสู่สายตาคนระดับโลก และได้ปรากฏอยู่ในภาพของบุคคลที่มีอิทธิพลระดับสากล ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนความสำเร็จของแบรนด์ไทยบนเวทีโลก
ประวัติ เมย์ มัสก์
เมย์ มัสก์ เป็นนางแบบระดับโลก นักโภชนาการ และนักเขียนชาวแคนาดา–แอฟริกาใต้ เธอเริ่มต้นอาชีพนางแบบตั้งแต่อายุยังน้อย และยังคงทำงานในวงการแฟชั่นอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนางแบบวัยผู้ใหญ่ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก ควบคู่ไปกับการทำงานด้านโภชนาการมากว่า 45 ปี
นอกจากนี้ เมย์ มัสก์ ยังเป็นมารดาของลูกทั้งสามคนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก ได้แก่ อีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้ง Tesla, SpaceX และ X (Twitter), คิมบอล มัสก์ นักธุรกิจและเชฟชื่อดัง และ โทสกา มัสก์ โปรดิวเซอร์และผู้กำกับภาพยนตร์ โดยเธอมักได้รับการชื่นชมในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เข้มแข็ง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลก