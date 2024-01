หลังออกมาประกาศแยกทางกับอดีตสามี "เอ็ดเวิร์ด บัทเทอรี" จากนี้เหลือเพียงสถานะเพื่อน และพ่อแม่ของลูกๆ เท่านั้นล่าสุดนักแสดงสาว "พอลล่า เทเลอร์" ได้โพสต์คลิปฉลองวันเกิดสุดเรียบง่าย แต่สดใสสุดๆ ครบรอบ 41 ปี พร้อมลูกทั้งสาม น้องไลลา, น้องลูก้า และน้องเอลล่า พร้อมแคปชั่น "Feeling blessed Thank you Thank you Thank you” #birthday #love #appreciation #family #blessed"ซึ่งก็มีเพื่อนๆ และแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมอวยพรคุณแม่ลูกสาม พร้อมทั้งบอกคิดถึงสาว "พอลล่า" กันเป็นจำนวนมาก