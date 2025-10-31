ผัวฉุนหาสากกะเบือไม่เจอ คว้ามีดแทงคอเมียดับต่อหน้าลูก 3 คน

ตำรวจ สน.เพชรเกษมจับหนุ่มชาวเมียนมาใช้มีดแทงภรรยาเสียชีวิตต่อหน้าลูก 3 คน หลังมีปากเสียงกัน เพราะหาสากกะเบือไม่เจอ
วันนี้ (31 ต.ค.) พ.ต.ท.กมเลศ พูสุขโข รอง ผกก.ป.สน.เพชรเกษม เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางคืนวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธมีด มีผู้เสียชีวิต ภายในบ้านเลขที่ 11/1-3 ซอยเพชรเกษม 67 แยก 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ จึงรายงานผู้บังคับบัญชา ก่อนรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม ฝ่ายสืบสวน แพทย์เวรนิติเวช รพ.ศิริราช เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สูง 2 ชั้น แบ่งให้เช่า ภายในห้องชั้นล่างด้านในสุด พบศพนางนาว นู วา อายุ 35 ปี สัญชาติเมียนมานอนหงายจมกองเลือดบนฟูก สวมเสื้อกล้ามสีเทา นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ มีบาดแผลถูกของมีคมแทงเข้าบริเวณลำคอ 1 แผล ใกล้กันพบอาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ 20 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องครัว เช่น ครก สากกะเบือ และขวดน้ำมันพืช วางกระจัดกระจายทั่วห้อง เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือ นายจอ จอ แอ อายุ 30 ปี ชาวเมียนมา สามีของผู้เสียชีวิต อยู่ในอาการมึนเมา ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือแทงภรรยาจริง สาเหตุเกิดจากทะเลาะกันเพราะหาสากกะเบือ ไม่เจอ และโมโหจนคว้ามีดแทงคอภรรยา ก่อนโยนมีดทิ้งไว้ในห้องใกล้เคียง
จากการสอบสวนทราบว่า ทั้งคู่พักอาศัยอยู่กับลูกสาว 3 คน โดยลูก 2 คนเป็นลูกติดของฝ่ายหญิง อายุ 20 ปี และ 12 ปี ส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ 5 ขวบ เป็นลูกที่เกิดกับผู้ก่อเหตุ ก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ 20.00 น. ผู้ก่อเหตุเพิ่งกลับมาจากที่ทำงาน ในขณะที่ผู้ตายกำลังกินข้าวกับลูกๆ อยู่ในห้อง เมื่อหาอุปกรณ์ทำอาหารไม่พบจึงเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรง กระทั่งผู้ก่อเหตุคว้ามีดแทงคอภรรยา ต่อหน้าลูกทั้งสามคน ผู้ตายพยายามวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือจากญาติ แต่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายจอ จอ แอ ดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ก่อนส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนศพผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ รพ.ศิริราช ก่อนมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา