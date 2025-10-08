"อีลอน มัสก์" ลั่นยุคแห่งเกม AI เริ่มต้นปีหน้า ทว่าฝั่งเกมเมอร์แอบกังวล

มหาเศรษฐีตัวท็อปของโลก ประกาศเตรียมพร้อมเสิร์ฟผลงานเกมที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ในขณะที่หลายคนเพียงได้เห็นตัวอย่างก็เริ่มหวาดวิตก
"อีลอน มัสก์" (Elon Musk) อภิมหาเศรษฐีแนวคิดสุดโต่งผู้เป็นเจ้าของธุรกิจ Tesla, SpaceX, Twitter และ xAI ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุเตรียมปล่อยวางจำหน่ายผลงานเกมล็อตแรกของพวกเขาที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือ AI ให้ทันภายในช่วงก่อนสิ้นปี 2026
สำหรับ xAI Game Studio ของอีลอนนั้น เพิ่งก่อตั้งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ Grok 3 ในการขับเคลื่อนพัฒนาเกม AI อันมีภาพกราฟิกที่สมจริงและยอดเยี่ยม ซึ่งดูตรงข้ามสวนทางกับคลิปตัวอย่างเกมยิง AI สร้างที่เจ้าตัวภูมิใจนำเสนอเสียเหลือเกิน
The XAI game studio will release a great AI-generated game before the end of next year https://t.co/F14rJXNzk9— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2025
เนื่องจากคลิปวิดีโอความยาว 6 วินาที ที่อีลอนนำมาแปะประกอบโพสต์ของตนนั้น มันเป็นเกม FPS แนวสงครามทหารที่ให้บรรยากาศแบบแฟรนไชส์ Battlefield เพียงแต่เกมเพลย์ระบบการบังคับควบคุมกลับค่อนข้างดูลอยๆไร้ชีวิตชีวา ราวกับดวงวิญญาณที่กำลังร่อนเร่อยู่ในสมรภูมิ
จริงอยู่ที่คลิปดังกล่าวมันเป็นแค่ตัวอย่างเกมเพลย์ด้วยฝีมือ AI ที่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาใดๆ แต่ดูจากความมั่นอกมั่นใจและความไม่รู้ลึกเกี่ยวกับแวดวงเกมที่เคยทำอีลอนหน้าแตกมาแล้วในอดีต ชาวเน็ตหลายคนจึงไม่ค่อยเชื่อมั่นคาดหวังเกมจากสมองกลสักเท่าไหร่ โดยส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการมาของยุค AI จะยิ่งทำให้การคัดกรองเลือกซื้อหาเกมดีๆมีคุณภาพของพวกเขายุ่งยากลำบากขึ้นไปอีก
