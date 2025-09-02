xs
"Call of Duty" จ่อลดขนาดไฟล์หลักร้อยกิ๊กฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สิ้นสุดมหากาพย์เกมยิงกินความจุ เมื่อค่ายแอคติวิชันเตรียมปล่อยแพทช์อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเพื่อขจัดปัญหาใหญ่ที่กัดกินแฟรนไชส์มาช้านาน

หนึ่งในปัญหาที่คอยกวนใจสาวกเกม Call of Duty เสมอมาหลายต่อหลายภาค นั่นคือขนาดความจุของตัวเกมที่ไม่แบ่งปันเนื้อที่เหลือไว้ให้เกมอื่นเลย จะดาวน์โหลดมาติดตั้งหรืออัปเดตแต่ละครั้งก็มักใช้เวลานาน ทว่าในอนาคตอันใกล้ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปแล้วตามรายงานข่าวล่าสุดที่ใครได้ฟังเป็นต้องใจฟู

สำหรับข้อมูลดังกล่าวได้มาจาก PlayStation Game Size แหล่งข่าวนักเจาะขุดคุ้ยข้อมูลผู้มีประวัติน่าเชื่อถือ โดยพวกเขาออกมาระบุว่า แพทช์อัปเดตเวอร์ชันใหม่ 1.80 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มันจะลดขนาดไฟล์ความจุของตัวลันเชอร์ Call of Duty HQ จากเดิม 126 GB ให้เหลือเพียงแค่ 25 GB เท่านั้น เรียกว่าประหยัดเนื้อที่ SSD ไปได้มากถึง 101 GB เลยทีเดียว



ด้านเว็บไซต์ mp1st ได้มีการเปรียบเทียบขนาดไฟล์ก่อนและหลังอัปเดตให้ได้เห็นความแตกต่างกันแบบชัดๆ โดยเมื่อก่อนแค่จะเล่น Warzone อย่างเดียวคุณจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ขนาด 170 - 200 GB ในการติดตั้ง แต่หลังจากอัปเดตใหม่มันจะลดเหลือเพียง 55 GB สำหรับการเล่น Warzone ส่วนใครที่เป็นเจ้าของตัวเกม Call of Duty: Black Ops 6 ด้วย หลังการอัปเดตขนาดไฟล์รวมเบ็ดเสร็จทั้งเกมภาคหลัก, โหมด Multiplayer และ Warzone จะกินเนื้อที่ไปเพียง 95 GB เท่านั้น

แน่นอนว่าการตัดสินใจขยับปรับเปลี่ยนของแฟรนไชส์ Call of Duty ส่วนหนึ่งคงได้รับอิทธิพลมาจากการที่ Battlefield 6 ได้เคยออกมาประกาศพื้นที่ติดตั้งตัวเกมขั้นต่ำและแนะนำที่ 55 GB และ 80 GB ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับดีเทลรายละเอียดและความกว้างของฉากแผนที่ ฉะนั้นการแข่งขันมันจึงเป็นเรื่องดีสำหรับเกมเมอร์ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนผู้กำลังสนใจเกมภาคใหม่อย่าง Call of Duty: Black Ops 7 ที่จะได้ไม่ต้องคิดหนักเรื่องเวนคืนพื้นที่ล้างเครื่องรอ

