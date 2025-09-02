"Call of Duty" จ่อลดขนาดไฟล์หลักร้อยกิ๊กฯ

สิ้นสุดมหากาพย์เกมยิงกินความจุ เมื่อค่ายแอคติวิชันเตรียมปล่อยแพทช์อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเพื่อขจัดปัญหาใหญ่ที่กัดกินแฟรนไชส์มาช้านาน
หนึ่งในปัญหาที่คอยกวนใจสาวกเกม Call of Duty เสมอมาหลายต่อหลายภาค นั่นคือขนาดความจุของตัวเกมที่ไม่แบ่งปันเนื้อที่เหลือไว้ให้เกมอื่นเลย จะดาวน์โหลดมาติดตั้งหรืออัปเดตแต่ละครั้งก็มักใช้เวลานาน ทว่าในอนาคตอันใกล้ปัญหาเหล่านี้กำลังจะหมดไปแล้วตามรายงานข่าวล่าสุดที่ใครได้ฟังเป็นต้องใจฟู
สำหรับข้อมูลดังกล่าวได้มาจาก PlayStation Game Size แหล่งข่าวนักเจาะขุดคุ้ยข้อมูลผู้มีประวัติน่าเชื่อถือ โดยพวกเขาออกมาระบุว่า แพทช์อัปเดตเวอร์ชันใหม่ 1.80 ที่กำลังจะมาถึงนี้ มันจะลดขนาดไฟล์ความจุของตัวลันเชอร์ Call of Duty HQ จากเดิม 126 GB ให้เหลือเพียงแค่ 25 GB เท่านั้น เรียกว่าประหยัดเนื้อที่ SSD ไปได้มากถึง 101 GB เลยทีเดียว
The next update for Call of Duty on PS5 is somehow going to reduce the base HQ file size by 101 GB. 🤯
126 GB down to 25 in one update. PS4 file size will be reduced from 81 GB to 62 GB.
Via @PlaystationSize pic.twitter.com/EyTpnFM8fq— ModernWarzone (@ModernWarzone) August 29, 2025
ด้านเว็บไซต์ mp1st ได้มีการเปรียบเทียบขนาดไฟล์ก่อนและหลังอัปเดตให้ได้เห็นความแตกต่างกันแบบชัดๆ โดยเมื่อก่อนแค่จะเล่น Warzone อย่างเดียวคุณจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ขนาด 170 - 200 GB ในการติดตั้ง แต่หลังจากอัปเดตใหม่มันจะลดเหลือเพียง 55 GB สำหรับการเล่น Warzone ส่วนใครที่เป็นเจ้าของตัวเกม Call of Duty: Black Ops 6 ด้วย หลังการอัปเดตขนาดไฟล์รวมเบ็ดเสร็จทั้งเกมภาคหลัก, โหมด Multiplayer และ Warzone จะกินเนื้อที่ไปเพียง 95 GB เท่านั้น
แน่นอนว่าการตัดสินใจขยับปรับเปลี่ยนของแฟรนไชส์ Call of Duty ส่วนหนึ่งคงได้รับอิทธิพลมาจากการที่ Battlefield 6 ได้เคยออกมาประกาศพื้นที่ติดตั้งตัวเกมขั้นต่ำและแนะนำที่ 55 GB และ 80 GB ตามลำดับ ซึ่งถือว่าเล็กมากเมื่อเทียบกับดีเทลรายละเอียดและความกว้างของฉากแผนที่ ฉะนั้นการแข่งขันมันจึงเป็นเรื่องดีสำหรับเกมเมอร์ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนผู้กำลังสนใจเกมภาคใหม่อย่าง Call of Duty: Black Ops 7 ที่จะได้ไม่ต้องคิดหนักเรื่องเวนคืนพื้นที่ล้างเครื่องรอ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*