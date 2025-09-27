“แจ็คสัน หวัง” ส่งคลิปยืนยันความพร้อม! เปิดเวิลด์ทัวร์ MAGICMAN 2 ที่กรุงเทพฯ 3–4 ตุลาคมนี้

คอนเสิร์ต “MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand” ของศิลปินระดับโลก “แจ็คสัน หวัง” (JACKSON WANG) กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในสัปดาห์หน้า! พี่แจ็คเตรียมมาระเบิดความมันส์ให้แฟน ๆ ชาวไทยได้สนุกกันแบบสุด ๆ แล้ว ในวันที่ 3–4 ตุลาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
หลังจากบัตรคอนเสิร์ตขายหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว ล่าสุดผู้จัดฯ มีข่าวดี เปิดขาย บัตรยืนเพิ่มเติม เพื่อให้แฟน ๆ ที่ยังไม่มีบัตรได้มีโอกาสมาสัมผัสความยิ่งใหญ่ของเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ รีบจับจองด่วนได้ที่ www.thaiticketmajor.com ก่อนพลาดบรรยากาศความสนุก และความอบอุ่นที่จะเกิดขึ้นจริงที่งานนี้!
ด้านพี่แจ็คก็ส่งคลิปสุดพิเศษมาฝากแฟน ๆ ว่า
“สวัสดีครับพี่แจ็ค นะครับ ผมดีใจมาก ๆ ที่จะได้บอกทุกคนว่า MAGICMAN 2 กำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ แล้ว และทัวร์ MAGICMAN 2 ทั้งหมดจะเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ แล้วเจอกันที่นั่นนะครับ!”
การกลับมาครั้งนี้ถือเป็นการคัมแบคสู่ประเทศไทยในฐานะ “พี่แจ็คของคนไทย” ที่แฟน ๆ รักอย่างล้นหลาม โดยเจ้าตัวลงมาดูแลทุกรายละเอียดด้วยตัวเอง เพื่อให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งโชว์ เพลง โปรดักชัน และเซอร์ไพรส์ที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัสกันในจักรวาล MAGICMAN 2
ด้านผู้จัด iMe Thailand ก็พร้อมจัดเต็มกับโปรดักชันระดับเวิลด์คลาส ทั้งแสง สี เสียง และโชว์สุดอลังการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่สมกับการเป็นเมืองเปิดเวิลด์ทัวร์ สำหรับแฟน ๆ ที่มีบัตรอยู่แล้ว…เก็บไว้ให้ดี! เพราะนี่ไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตธรรมดา แต่คือ ประสบการณ์ครั้งสำคัญที่จะอยู่ในความทรงจำของทั้งแฟน ๆ และแจ็คสันไปอีกนาน แล้วเจอกันที่ MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025–2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand วันที่ 3–4 ตุลาคมนี้!
ติดตามรายละเอียดงานเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th
✨ MAGICMAN 2 กำลังจะเกิดขึ้นแล้วในสัปดาห์หน้า! ✨
แฟน ๆ ที่มีบัตรแล้ว เตรียมพร้อมไปสนุกสุดพลังกับพี่แจ็คได้เลย 🎤🔥
ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตร รีบเลย! เหลือบัตรยืนอีกไม่มาก 🎟️ จับจองด่วนที่ https://t.co/DdMHhhDmaY
MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Bangkok Presented by Galaxy… pic.twitter.com/srAOCfF1cH— iMe Thailand (@ime_th) September 25, 2025