ตะลึง! "Battlefield 6" สั่งผู้เล่นให้ลบเกม Valorant

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หากต้องการสัมผัสประสบการณ์เกมยิงสงครามที่สมจริงแห่งยุค ชาวพีซีคงต้องยอมปล่อยมือจากเกมหมาที่เล่นกันมานานหลายปี

ถึงแม้ว่าการเปิดทดสอบโอเพ่นเบต้าของเกม Battlefield 6 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น จะได้เสียงตอบรับที่ดีและทุบทำลายสถิติหลายอย่างของแฟรนไชส์ ด้วยจำนวนยอดผู้เล่นพร้อมกันบนสตีมที่พุ่งทะลุไปกว่าครึ่งล้าน (521,079) คน จนเซิร์ฟเวอร์มิอาจทนรับไหวทำให้บางคนต้องต่อแถวรอคิวยาวเหยียดกว่าจะได้เข้าเล่นเกม



ทว่าท่ามกลางเรื่องน่ายินดี มันก็มีปัญหาสุดประหลาดที่ผู้เล่นบางรายประสบพบเจอแล้วออกมาบ่นระบายบนโลกอินเทอร์เน็ต นั่นคือปัญหาความขัดแย้งไม่เข้ากันระหว่างเกม Battlefield 6 มาใหม่ของค่าย EA กับเกมฮีโร่ชูตเตอร์ Valorant ที่อยู่มาก่อนของทาง Riot Games



สำหรับสาเหตุต้นตอของเรื่องทั้งหมดนั้น เกิดจากตัวโปรแกรมตรวจจับป้องกันการโกงหรือ Anti-cheat Software ของเกม Battlefield 6 มันแจ้งเตือนว่าไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับบางโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องโดยระบุเจาะจงชัดเจนว่าเป็นเกม Valorant พร้อมกับแนะนำให้ผู้ใช้งานถอนการติดตั้งตัวเกมดังกล่าวเสีย แถมเกิดปัญหาแค่เฉพาะกับเกมนี้เกมเดียวเท่านั้นเพราะ ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานจากเกมอื่นๆเข้ามา

เกม "Battlefield 6" มีกำหนดแผนเปิดทดสอบโอเพ่นเบต้ารอบสองในวันที่ 14 - 17 สิงหาคมนี้ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในรอบนี้ทาง EA จะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเกี่ยวกับตัวโปรแกรมหรือเปล่า? เพราะถ้าหากเขาไม่ทำพวกเราอาจต้องจำใจเลือกตัดทิ้งเกมใดเกมหนึ่งไปสักเกม

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamingbolt
thegamer

