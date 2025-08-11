ตะลึง! "Battlefield 6" สั่งผู้เล่นให้ลบเกม Valorant

หากต้องการสัมผัสประสบการณ์เกมยิงสงครามที่สมจริงแห่งยุค ชาวพีซีคงต้องยอมปล่อยมือจากเกมหมาที่เล่นกันมานานหลายปี
ถึงแม้ว่าการเปิดทดสอบโอเพ่นเบต้าของเกม Battlefield 6 ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น จะได้เสียงตอบรับที่ดีและทุบทำลายสถิติหลายอย่างของแฟรนไชส์ ด้วยจำนวนยอดผู้เล่นพร้อมกันบนสตีมที่พุ่งทะลุไปกว่าครึ่งล้าน (521,079) คน จนเซิร์ฟเวอร์มิอาจทนรับไหวทำให้บางคนต้องต่อแถวรอคิวยาวเหยียดกว่าจะได้เข้าเล่นเกม
This is Battlefield's biggest Open Beta ever.
Peak time is approaching and queues will be expected. We're working on entry times to the game, but appreciate your patience as you wait for your time to arrive.
We want everyone to experience a smooth and fair Open Beta, including… pic.twitter.com/efaqqzlR1V— Battlefield Comms (@BattlefieldComm) August 9, 2025
ทว่าท่ามกลางเรื่องน่ายินดี มันก็มีปัญหาสุดประหลาดที่ผู้เล่นบางรายประสบพบเจอแล้วออกมาบ่นระบายบนโลกอินเทอร์เน็ต นั่นคือปัญหาความขัดแย้งไม่เข้ากันระหว่างเกม Battlefield 6 มาใหม่ของค่าย EA กับเกมฮีโร่ชูตเตอร์ Valorant ที่อยู่มาก่อนของทาง Riot Games
I sure am glad that kernel-level anticheat has reached the point where they're all starting to conflict with each other
Future of gaming here pic.twitter.com/VtIq0i6OLS— Revolutionary Sun🇻🇦📿 (@_WCS_) August 10, 2025
สำหรับสาเหตุต้นตอของเรื่องทั้งหมดนั้น เกิดจากตัวโปรแกรมตรวจจับป้องกันการโกงหรือ Anti-cheat Software ของเกม Battlefield 6 มันแจ้งเตือนว่าไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับบางโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่องโดยระบุเจาะจงชัดเจนว่าเป็นเกม Valorant พร้อมกับแนะนำให้ผู้ใช้งานถอนการติดตั้งตัวเกมดังกล่าวเสีย แถมเกิดปัญหาแค่เฉพาะกับเกมนี้เกมเดียวเท่านั้นเพราะ ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานจากเกมอื่นๆเข้ามา
เกม "Battlefield 6" มีกำหนดแผนเปิดทดสอบโอเพ่นเบต้ารอบสองในวันที่ 14 - 17 สิงหาคมนี้ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในรอบนี้ทาง EA จะมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเกี่ยวกับตัวโปรแกรมหรือเปล่า? เพราะถ้าหากเขาไม่ทำพวกเราอาจต้องจำใจเลือกตัดทิ้งเกมใดเกมหนึ่งไปสักเกม
