มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน มอบเงิน 2 ล้านบาท เป็นสวัสดิการทหารกองทัพภาคที่ 2 ในวันกองทัพไทย โดย พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติมารับมอบด้วยตัวเอง
วันที่ 18 มกราคม 2568 นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์
ว่า ตามที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้เคยเป็นผู้ดำเนินงานจัดการชุมนุมสาธารณะของกลุ่มรวมพลังแผ่นดิน จำนวน 1 ครั้ง คือวันที่ 28 มิถุนายน 2568 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเงินบริจาคทั้งหมดที่เหลือจากการชุมนุมประมาณ 30 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาสิ่งของอันจำเป็น ตามที่กองทัพภาค 2 ต้องการสำเร็จภารกิจตามเป้าหมายดังที่เคยแจ้งมาแล้วเป็นระยะๆ
อย่างไรก็ตามมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้มีการเตรียมกันเงินสำรองอีกส่วนหนึ่งสำหรับเป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับทหารในกองทัพภาคที่ 2 เอาไว้อีกประมาณ 2 ล้านบาทเศษตามการแจ้งฝากเจตนารมย์เอาไว้ ในสมัยพลโทบุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ในขณะนั้น โดยมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้รอให้กองทัพภาคที่ 2 แจ้งบัญชีสำหรับการโอนเงินก้อนสุดท้ายนี้ให้เป็นกองทุนสวัสดิการสำหรับทหารในกองทัพภาคที่ 2 ต่อไป
โดยภายหลังจากการที่กองทัพภาคที่ 2 ได้แจ้งบัญชีให้กับทางมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ทราบสำหรับการโอนเงินก้อนสุดท้ายแล้ว จึงได้มีการนัดหมายวันนี้ วันที่ 18 มกราคม 2569 อันเป็นวันกองทัพไทยเพื่อการส่งมอบอย่างเป็นทางการ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินโดยอาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน มอบเงินจำนวน 2,063,892.20 บาท เข้า กองทุน ยุทธการ ยุทธบดินทร์ และยุทธการศตวรรษ ภายใต้มูลนิธิอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทโธ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีท่านพลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เกียรติมารับมอบด้วยตัวเอง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ อนุโมทนาบุญด้วยกัน