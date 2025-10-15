”โดรนไทย“ ลำแรกตกฝั่งเขมร! ”อ.ปานเทพ“ เปิดเบื้องหลัง ถูกศัตรูหลอกพิกัดฉกกลางอากาศ แต่ได้ข้อมูลสำคัญสู้เทคโนโลยี

"อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์" ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน โพสต์ชี้แจงกรณีโดรนลาดตระเวนไทยฝีมือคนไทยที่ส่งมอบให้กองทัพภาคที่ 2 ตกในฝั่งกัมพูชาเป็นครั้งแรกในรอบ 49 วัน หลังปฏิบัติภารกิจมานาน สาเหตุจากความผิดพลาดของ "นักบินใหม่" ที่นำไป "ฝึกบิน" ใกล้ชายแดนใกล้ปราสาทตาควาย จนถูกเทคโนโลยีกัมพูชา "หลอกพิกัด" และลากโดรนออกไป 2 กม. แม้โดรนจะถูกยึดได้ แต่ "อ.ปานเทพ" ยืนยันไม่น่าห่วง เพราะเป็นซอฟต์แวร์ไทย อีกทั้งการตกครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ของกัมพูชา ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา "นวัตกรรม" โดรนชุดใหม่ที่คู่แข่งจะคาดไม่ถึงต่อไป
วันนี้ (15 ต.ค.) “อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์” ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้ออกมาโพสต์ข้อความ หลังพบว่าโดรนลาดตระเวน "ลำแรก" จาก 20 ลำของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินที่ส่งมอบให้กองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ตกลงในฝั่งกัมพูชาเป็นครั้งแรกในรอบ 49 วัน
สาเหตุที่โดรนตกเกิดจากการที่ทหารนักบินใหม่ตัดสินใจ "ฝึกบิน" ใกล้ปราสาทตาควายในเวลา 10.00 น. ซึ่งทำให้กัมพูชาใช้เทคโนโลยี "หลอกพิกัดโดรน" ลำนี้ได้สำเร็จ และลากโดรนออกไปจากจุดเดิม 2 กิโลเมตรเข้าสู่ฝั่งกัมพูชา แต่นักบินใหม่ยังไม่สามารถควบคุมเพื่อดึงกลับมาได้ทัน โดน อาจารย์นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ชี้แจงว่า
1. โดรนทั้ง 20 ลำนี้เป็นฝีมือคนไทย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโดรนจีนที่ไม่สามารถฝ่าแอนตี้โดรนของกัมพูชาได้
2. โดรนชุดนี้ได้ถูกทดสอบกับแอนตี้โดรน 8 บริษัทในไทยและไม่เคยถูกยิงตกตลอด 49 วันที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในการลาดตระเวนและเก็บข้อมูลสำคัญของกัมพูชาได้อย่างละเอียดแล้ว (และทหารบางส่วนได้ดัดแปลง 5 ลำโดยไม่ใช้คลื่นความถี่ในการควบคุมแล้ว)
3. การที่โดรนตกทำให้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กัมพูชาใช้ในการขัดขวางและทำลายโดรน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนารับมือต่อไป
4. ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ "ฝึกบิน" ห่างจากชายแดนก่อน และเมื่อฝึกได้ดีแล้วก็จะไม่ถูกลากไปแบบนี้อีก
5. กัมพูชาจะไม่สามารถถอดเทคโนโลยีหรือใช้ซอฟต์แวร์ของโดรนที่ตกไปได้ เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่คนไทยเขียนขึ้นเอง
6. เงินก้อนสุดท้ายที่มูลนิธิฯ กำลังดำเนินการอยู่จะเป็นการสร้าง "นวัตกรรม" โดรนชุดใหม่ที่กัมพูชาจะคาดไม่ถึงและไม่สามารถทำอะไรได้อีกเลย
ก่อนสรุปว่า โดรนตกเพราะความผิดพลาดในการฝึกบินของนักบินใหม่ และเป็นโอกาสให้ทราบถึงเทคโนโลยีต่อต้านโดรนใหม่ของกัมพูชา เพื่อนำไปพัฒนาโดรนชุดต่อไป