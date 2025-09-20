ตร.ภาค 2 เผย 7 หลักบังคับใช้กม.ชายแดนสระแก้วพื้นที่กฎอัยการศึก "จับ ค้น คุมขัง" ต้องทำอย่างไร!

เพจตำรวจภูธรภาค 2 เผย 7 หลักบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สระแก้ว เขตกฎอัยการศึก ชายแดนไทย - กัมพูชา "จับ ค้น คุมขัง" ต้องทำอย่างไร!
วันนี้ (20 ก.ย.) เพจเฟซบุ๊กตำรวจภูธรภาค 2 เผยแพร่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึก บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จว.สระแก้ว โดยระบุว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขต กฎอัยการศึก ตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและตำรวจ โดยตำรวจยังคงมีอำนาจดำเนินคดีตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่ว่าจะเป็นการ จับ ค้น ควบคุม ขัง ยกเว้นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยุทธการระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายทหารมีอำนาจ
คดีอาญาที่เกิดขึ้นยังอยู่ในอำนาจของศาลพลเรือน ยกเว้นความผิดที่ทหารได้ประกาศจะอยู่ในอำนาจของศาลทหารเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่าง ถูกต้อง โปร่งใส และคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด
ทั้งนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญาอื่น ๆ เช่น พ.ร.บ.คนเขาเมือง พ.ศ.2522 .พ.ร.บ. การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกาศกองกำลังบูรพา ที่ 104/2568 ลง 28 ส.ค.68 เรื่อง การกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อย
การบังคับใช้กฎหมายเขตพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จว.สระแก้ว มีหลักสำคัญ 7 ข้อ คือ
1.พื้นที่จังหวัดสระเเก้วที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกได้แก่ อ.อรัญประเทศ อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.วังน้ำเย็น อ.วัฒนานคร อ.วังสมบูรณ์
2.อำนาจพิเศษตามกฎอัยการศึกเป็นของฝ่ายทหาร ได้แก่ การตรวจค้น การเกณฑ์ การห้าม การยึด การเข้าอาศัย การทำลายหรือเปลี่ยนเเปลงสถานที่ การขับไล่ ตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ม.9 - ม.15 ทวิ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจตามกฎหมายนี้ แต่ยังมีอำนาจตาม ป.วิ.อาญา
3.ในเขตประกาศกฎอัยการศึก เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน (รวมถึงตำรวจ) ในส่วนที่เกี่ยวกับ “การยุทธ การระงับปราบปราม หรือ การรักษาความสงบเรียบร้อย” และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน (รวมถึงตำรวจ) ต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ม.6 ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงมีอำนาจดำเนินคดีอาญาตาม ป.วิ.อาญา ตามปกติ ยกเว้นที่เกี่ยวกับ การยุทธ การระงับปราบปราม หรือ การรักษาความสงบเรียบร้อยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
4.ศาลพลเรือนคงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีได้ปกติ เว้นแต่ข้อยกเว้น ตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 ม.7
5.การใช้อำนาจ จับกุม การค้น ควบคุม ขัง ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจตาม ป.วิ.อาญา ทำได้เฉพาะในเขตอำนาจอธิปไตย (ในราชอาณาจักร) เท่านั้น หากเป็นพื้นที่พิพาทกับกัมพูชา เจ้าหน้าที่ตำรวจควรงดเว้นใช้อำนาจดังกล่าว
6.การใช้อำนาจ สอบสวน ดำเนินคดีอาญา กรณีที่มีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น พนักงานสอบสวนคงใช้อำนาจสอบสวนตาม ป.วิ.อาญา ตามปกติ โดยการกระทำที่ต้องได้รับโทษในราชอาณาจักร ให้เป็นไปตาม ป.อาญา ม.4 - ม.7
7.พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ไม่ใช้บังคับแก่การชุมนุมสาธารณะในระหว่างที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ซึ่ง ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ม.3(6) เมื่อเกิดการชุมนุมสาธารณะขึ้นให้บังคับใช้กฎหมายว่าด้วย กฎอัยการศึกแทน ซึ่งเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร