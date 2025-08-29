มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ มอบโอกาสทางการศึกษา แก่เด็กเรียนดี พฤติกรรมดี แต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อ 26 ส.ค.68 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 149 ทุน เป็นเงิน 875,000 บาท
โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ อาทิ พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผบช.น. พล.ต.ต.ชูสวัสดิ์ จันทร์โรจนกิจ รองผบช.น. พล.ต.ต.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผบก.อก.บช.น. และ คุณกิตติพงษ์ เตรัตนชัย กต.ตร.กทม. ร่วมในพิธี
ทุนการศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวข้าราชการตำรวจ โดยสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรตำรวจนครบาล
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กล่าวว่า “การศึกษาไม่เพียงแต่เป็นรากฐานของความสำเร็จ แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับสังคมไทย”