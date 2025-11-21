“วราเทพ” กลับ พท. อาสานำทีมชนทัพกล้าธรรม ที่เมืองชากังราว ** "บิ๊กเฟื่อง" ลั่นปี 2569 จะเป็นปีแห่งความพร้อมรบ!

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “วราเทพ” กลับ พท. อาสานำทีมชนทัพกล้าธรรม ที่เมืองชากังราว
เพราะความเห็นไม่ตรงกัน ระหว่าง “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานสภาผู้แทนฯ กับ “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” รองนายกฯ ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ในเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 กับ การยุบสภา
“บวรศักดิ์” บอกว่า เมื่อมีการยื่นญัตติแล้ว ต้องมีช่วงเวลาตรวจสอบว่า ญัตตินั้นถูกต้องหรือไม่ ก่อนบรรจุวาระ และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีทราบ หลังจากนั้นจะยุบสภาไม่ได้ ไม่ใช่ยื่นปุ๊บ ก็ยุบสภาไม่ได้แล้ว
แต่ “ประธานวันนอร์”บอกว่า ตามรัฐธรรมนูญ ระบุว่า แค่ยื่นเสร็จ ก็ห้ามยุบสภาแล้ว ส่วนเรื่องการตรวจสอบญัตติ การบรรจุญัตติ และแจ้งให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนั้น เป็นเพียงขั้นตอนภายในของทางสภา
เมื่อความเห็นไม่ตรงกัน จึงคาดหมายว่า น่าจะมีการยุบสภาก่อน 31 ม.ค.69 ตามที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี ระบุไว้ และไม่แน่ว่าอาจจะยุบภายในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ ก็เป็นได้ เพราะสภาจะเปิดสมัยประชุมในวันที่ 12 ธันวาคม นี้
โดยเฉพาะเมื่อจับท่าทีของพรรคภูมิใจไทย ที่แสดงออกถึงความพร้อมเลือกตั้ง ทั้งประกาศเปิดตัว “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ” กับ “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” ร่วมเป็นแคนดิเดตนายกฯ
และในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.นี้ ก็จะเปิดตัว บ้านใหญ่ชลบุรี ในซุ้ม“สนธยา คุณปลื้ม” ที่มาร่วมแน่ ส่วนบ้านใหญ่เมืองสุพรรณ “วราวุธ ศิลปอาชา” หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา จะมาหรือไม่ มาแบบไหน ให้รอดูกัน
ตอนนี้ภูมิใจไทย กำลังคึกเต็มที่
ดังนั้นพรรคเพื่อไทย ที่ตั้งเป้าจะทำยอด 200 สส. จะมัวเงียบๆ หงอยๆ เสียขวัญอยู่กับเรื่องของ“ทักษิณ ชินวัตร” คงไม่ได้ เมื่อวานนี้ (20 พ.ย.) แกนนำพรรคเพื่อไทยจึงเปิดตัว “วราเทพ รัตนากร” ที่เคยเป็นหัวหน้ามุ้งกำแพงเพชร หวนกลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย พร้อมประกาศจะกวาด สส.กำแพงเพชร ทั้ง 4 ที่นั่ง
สำหรับ “วราเทพ รัตนากร” นั้น เป็นอดีต สส. 7 สมัย เป็นแกนนำ“กลุ่ม16” ยุคเดียวกับ “เนวิน ชิดชอบ” เคยเป็น โฆษกรัฐบาล ยุคพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ, เป็นรมช.คลัง ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร, ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี เมื่อครั้งพรรคไทยรักไทยถูกยุบ พ้นโทษแบน 5 ปี ก็กลับมาเป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์
นอกจากนี้ “วราเทพ” ในฐานะ รมช. คลัง เคยถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินจำคุกในคดีทุจริตหวยบนดิน เป็นเวลา 2 ปี ปรับ 20,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา
หลังรัฐประหาร “กลุ่ม 3 ป.” ตั้งพรรคพลังประชารัฐ “วราเทพ”ก็ไปร่วมด้วย มีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการพรรค เมื่อหมดยุค 3 ป. เขาจึงกลับมาบ้านเดิมที่พรรคเพื่อไทย รับหน้าเสื่อดูแลการเลือกตั้งในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร
ปัจจุบัน จ.กำแพงเพชร มี สส.เขต 4 เขต โดย “ไผ่ ลิกค์” พรรคกล้าธรรม เป็นสส.เขต 1, “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” พรรคกล้าธรรม เขต 2 , “อนันต์ ผลอำนวย” พรรคพลังประชารัฐ เขต 3 และ “ปริญญา ฤกษ์หร่าย” พรรคพลังประชารัฐ เขต 4
จะเห็นได้ว่า เขต 1-2 เป็นของกล้าธรรม ส่วนเขต 3-4 เป็นของพลังประชารัฐ สาย “วราเทพ”
ส่วนว่าที่ผู้สมัคร สส.ของพรรคเพื่อไทย ที่ “วราเทพ” พามาเปิดตัวครั้งนี้ก็มี “ธนากร รัตนากร” ลูกชายของวราเทพ, “นพพล ผลอำนวย” ลูกชาย อนันต์ ผลอำนวย สส.กำแพงเพชร และ“สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์”
ขณะที่พรรคกล้าธรรม ของ“ผู้กองธรรมนัส” ซึ่งมี “ไผ่ ลิกค์” เป็นแม่ทัพอยู่ ก็ตั้งเป้ากวาดยกจังหวัดเช่นกัน โดย “ไผ่ลิกค์” ยังคง ลงรักษาพื้นที่ เขต 1 “เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์” ลงเขต 2 ส่วนเขต 3 จะส่ง “พิชญา อาภรณ์รัตน์” พี่สาวของ “เพชรภูมิ” ไปแข่งกับ “นพพล” ลูกชายของอนันต์ ผลอำนวย ส่วนเขต 4 เตรียมส่ง “ปริญญา ฤกษ์หร่าย” สส.เจ้าของพื้นที่ ที่ตัดสินใจมาอยู่กับกล้าธรรม เพราะ“วราเทพ” ตัดสินใจเลือก “สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์” ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยแทน
ต้องติดตามกันว่า ศึกเลือกตั้งที่เมืองชากังราว รอบนี้ กล้าธรรม กับ เพื่อไทย ใครจะปักธงยกจังหวัด
++ "บิ๊กเฟื่อง" ลั่นปี 2569 จะเป็นปีแห่งความพร้อมรบ!
วันกองทัพเรือประจำปี 2568 มีคำพูดเด็ดของ "บิ๊กเฟื่อง" พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)ออกมาว่า "ปี 2569 จะเป็นปีแห่งความพร้อมรบ"!
แทบไม่ต้องสงสัยว่าจะรบกับใคร!? เพราะชายแดนไทยที่ปัญหาก็เป็นฝั่งที่ติดกับกัมพูชา
ผบ.ทร. ยังย้ำขณะนี้กำลังทางเรืออยู่ในสถานะเตรียมพร้อมเพื่อใช้ "แผนจักรพงษ์ภูวนารถ" เนื่องจากมีเหตุการณ์ความตึงเครียดเกิดขึ้น โดยได้จัดกำลังป้องกันอธิปไตยไทยอย่างเต็มที่ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด โดยมีการจัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่ขนาด 155 มม. และ105 มม. พร้อมประสานแผนกับกองทัพภาคที่ 1 และ 2 อย่างใกล้ชิด
แน่นอนว่า ฟังดูเหมือนเป็นคำกล่าวในวันพิเศษของกองทัพเรือ แต่หากมองในมิติการสื่อสาร นี่ไม่ต่างจากจดหมายเปิดผนึกถึง "ฮุน เซน-ฮุน มาเนต" สองพ่อลูกผู้คุมอำนาจเขมรให้ได้ทราบ "ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด"
ประกาศให้ทราบทั่วกัน เรื่องรุกราน รุกล้ำอธิปไตยไทยของเขมรวันนี้ กองทัพไม่นิ่งเฉยแล้ว
อย่างกรณีอาคาร "กาสิโน" บริเวณรอยต่อเมืองทมอดา จ.โพธิสัตว์ ประเทศกัมพูชา กับบ้านท่าเส้น อ.เมืองฯ จ.ตราด หลังมีรายงานว่าฝ่ายไทย จะให้กัมพูชารื้อทั้งหมด
ที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างล้ำเขตแดนไทยนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือบอกเลยว่า ใครสร้าง คนนั้นก็ต้องเป็นคนรื้อ หากฝ่ายกัมพูชาไม่รื้อ และให้ฝ่ายไทยรื้อ เราก็ต้องเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากเขา
ว่ากันว่า นานๆ "บิ๊กเฟื่อง" จะพูดออกสื่อที แต่พูดคราวนี้ก็ต้องบอกว่า หนาวไปถึงคนตรงนู้น!
ขณะที่ “พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์” โฆษกกองทัพเรือ บอกกล่าวเพิ่มเติมเรื่องนี้ว่า หลังการรื้อบ้านคอนกรีต 3 หลังในพื้นที่พิพาทไปแล้ว กลับตรวจพบการ "วางกำลังเพิ่มเติม" มีการขุดคู และกลับเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวเข้ามาในพื้นที่อีกครั้ง
แม้ว่าฝ่ายไทยยังคงใช้การเจรจาเป็นหลัก โดยไม่ต้องการสร้างแรงกระเพื่อมให้บานปลาย ปัญหาใหญ่ คือพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่สูงที่ฝ่ายกัมพูชาเข้าถึงได้ง่าย ขณะที่ฝั่งไทยเข้าไปปฏิบัติการได้ลำบาก เพราะ พื้นที่เต็มไปด้วย "วัตถุระเบิด และ ทุ่นระเบิด"
เท่าที่มีรายงาน สิ่งที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ทำอยู่ตอนนี้จากความร่วมมือประชาชน จ.ตราด ได้ทำถนนเข้าไปประชิดเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธี และจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ดี โฆษกกองทัพเรือ ย้ำว่า การผลักดันฝ่ายตรงข้ามนั้น ยังคงใช้การเจรจา แต่การเจรจาไม่ได้พูดคุยเพียงอย่างเดียว มีวิธีจากเบาไปหนักขึ้น โดยยื่นข้อเสนอให้เขมรไปหลายเรื่องแล้ว
แต่สิ่งที่เจอในพื้นที่ เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดและทุ่นระเบิดเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า เขมรไม่หยุด ซึ่งเป็นประเด็นทำให้ความตึงเครียดในพื้นที่มากขึ้น
สรุปว่า สัญญานในวันกองทัพเรือปีนี้ คนไทยฟังแล้วก็อุ่นใจ...แต่หากจะมีใครหนาวก็ต้องถาม “ฮุน เซน กับ ฮุน มาเนต” ล่ะ