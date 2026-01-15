ญาติเผย “คุณสำเภา“ รอดโศกนาฏกรรมรถไฟขบวน 21 แจ้งทางการลบชื่อกลุ่มสูญหาย

ครอบครัวผู้โดยสารขบวน 21 เล่าเหตุการณ์รอดตายหวุดหวิดหลังตัดสินใจทิ้งตั๋วรถไฟขบวน 21 แจ้งทางการ “คุณสำเภา” ผู้มีชื่อขึ้นรถขบวนที่เกิดเหตุ ยืนยันไม่ใช่ผู้สูญหาย
จากกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา หล่นทับรถไฟขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี บริเวณบ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว สร้างความโศกเศร้าไปทั่วประเทศ
ล่าสุดวันนี้ (15 ม.ค.) เฟซบุ๊กทางญาติของ คุณสำเภา เลากลาง ผู้มีชื่อในที่นั่งคันที่ 2 เลขที่ 43 ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเพื่อความชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ว่า "คุณสำเภาไม่ได้อยู่บนรถไฟขบวนนั้น"
ผู้โพสต์ระบุว่า "สำเภา เลากลาง คันที่ 2 เลขที่ 43 ไม่ได้ขึ้นรถไฟนะคะ ถ้าทางการรถไฟฯ มาเห็นโพสต์นี้ไม่ได้เป็นบุคคลสูญหาย เผื่อจะช่วยให้ตัวเลขนิ่งอย่างเป็นทางการ
#รถไฟสีคิ้ว #รถไฟโคราช
คงจะเสียใจไปตลอดชีวิต ถ้าที่บ้านได้ขึ้นรถไฟคันนี้ ดวงยังพอมีทำให้เกิดความวุ่นวายที่บ้านเมื่อวานตอนเย็น จนทำให้ต้องเปลี่ยนไปเหมารถตู้ไป-กลับแทน จนไม่ได้โดยสารรถไฟคันนี้ ขบวนที่ 21 และโบกี้ที่ 2
ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้"