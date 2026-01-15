xs
xsm
sm
md
lg

ยังไม่ทราบชะตามกรรม! ญาติตามหา“สองสามีภรรยา”ผู้โดยสารรถไฟเครนถล่มทับ กู้ภัยลำเลียงเหยื่อส่งพิสูจน์รพ.มหาราชครบ 32 ศพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กู้ภัยลำเลียงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนถล่มทับโบกี้รถไฟทั้งหมดไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ครบทั้ง 32 ศพ แล้ว ญาติจากมวกเหล็กเศร้าคุยโทรศัพท์กับญาติอยู่ดีๆสายตัดไปจนมาทราบอีกทีถูกเครนถล่มทับขบวนรถไฟ รีบออกตามหาสองสามีภรรยาทั้งคืน ยังไม่ทราบชะตากรรม

วันนี้ ( 15 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัยของ จ.นครราชสีมาได้ผนึกกำลังกันลำเลียงศพที่เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ดีเซลราง แดวู ขบวนด่วนพิเศษ ที่ 21 สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จาก รพ.สีคิ้ว ไป ยัง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จนครบทั้ง 32 ราย แล้ว โดยมีญาติผู้เสียชีวิตจาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 3 คน มารอเพื่อตามหาญาติสองสามีภรรยา ที่โดยสารมากับขบวนรถคันเกิดเหตุ จากอ.ปากช่อง จะไปที่ จ.อุบลราชธานี แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่สามารถติดต่อได้และไม่รู้ชะตากรรมทั้งสองคนเพราะหาในรายชื่อผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ปรากฏให้เห็น


ญาติได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนมาจากมวกเหล็ก มาตามหาญาติเนื่องจากญาติขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวเมื่อช่วงเวลา 08.00 น ขึ้นรถไฟ จากสถานีปากช่อง ปลายทางสถานีอุบลราชธานี เนื่องจากช่วงเวลา 9:00 น ได้โทร.คุยกับญาติ 2คน ที่ขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวพูดคุยได้สักพักจนถึงเวลา09.15น. อยู่ๆสายก็ตัดไป พอโทร.กลับไป ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย

ต่อมาทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถไฟดังกล่าว จึงขับรถออกมาจากมวกเหล็ก มาตามหาในที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบ จึงเดินทางไปตามหาต่อที่ รพ.พยาบาลสีคิ้ว แต่ก็ยังไม่พบ ตนจึงเดินทางมาตามหาอีกที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อีกครั้งตอนนี้ก็ยังไม่พบเช่นกัน

สองสามีภรรยา ที่ญาติกำลังตามหา แต่ยังไม่ทราบชะตากรรม











ยังไม่ทราบชะตามกรรม! ญาติตามหา“สองสามีภรรยา”ผู้โดยสารรถไฟเครนถล่มทับ กู้ภัยลำเลียงเหยื่อส่งพิสูจน์รพ.มหาราชครบ 32 ศพ
ยังไม่ทราบชะตามกรรม! ญาติตามหา“สองสามีภรรยา”ผู้โดยสารรถไฟเครนถล่มทับ กู้ภัยลำเลียงเหยื่อส่งพิสูจน์รพ.มหาราชครบ 32 ศพ
สองสามีภรรยา ที่ญาติกำลังตามหา แต่ยังไม่ทราบชะตากรรม
ยังไม่ทราบชะตามกรรม! ญาติตามหา“สองสามีภรรยา”ผู้โดยสารรถไฟเครนถล่มทับ กู้ภัยลำเลียงเหยื่อส่งพิสูจน์รพ.มหาราชครบ 32 ศพ
ยังไม่ทราบชะตามกรรม! ญาติตามหา“สองสามีภรรยา”ผู้โดยสารรถไฟเครนถล่มทับ กู้ภัยลำเลียงเหยื่อส่งพิสูจน์รพ.มหาราชครบ 32 ศพ
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น