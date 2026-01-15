ยังไม่ทราบชะตามกรรม! ญาติตามหา“สองสามีภรรยา”ผู้โดยสารรถไฟเครนถล่มทับ กู้ภัยลำเลียงเหยื่อส่งพิสูจน์รพ.มหาราชครบ 32 ศพ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- กู้ภัยลำเลียงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนถล่มทับโบกี้รถไฟทั้งหมดไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ครบทั้ง 32 ศพ แล้ว ญาติจากมวกเหล็กเศร้าคุยโทรศัพท์กับญาติอยู่ดีๆสายตัดไปจนมาทราบอีกทีถูกเครนถล่มทับขบวนรถไฟ รีบออกตามหาสองสามีภรรยาทั้งคืน ยังไม่ทราบชะตากรรม
วันนี้ ( 15 ม.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมา หน่วยกู้ภัยของ จ.นครราชสีมาได้ผนึกกำลังกันลำเลียงศพที่เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ดีเซลราง แดวู ขบวนด่วนพิเศษ ที่ 21 สายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี จาก รพ.สีคิ้ว ไป ยัง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จนครบทั้ง 32 ราย แล้ว โดยมีญาติผู้เสียชีวิตจาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 3 คน มารอเพื่อตามหาญาติสองสามีภรรยา ที่โดยสารมากับขบวนรถคันเกิดเหตุ จากอ.ปากช่อง จะไปที่ จ.อุบลราชธานี แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะไม่สามารถติดต่อได้และไม่รู้ชะตากรรมทั้งสองคนเพราะหาในรายชื่อผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ปรากฏให้เห็น
ญาติได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนมาจากมวกเหล็ก มาตามหาญาติเนื่องจากญาติขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวเมื่อช่วงเวลา 08.00 น ขึ้นรถไฟ จากสถานีปากช่อง ปลายทางสถานีอุบลราชธานี เนื่องจากช่วงเวลา 9:00 น ได้โทร.คุยกับญาติ 2คน ที่ขึ้นรถไฟขบวนดังกล่าวพูดคุยได้สักพักจนถึงเวลา09.15น. อยู่ๆสายก็ตัดไป พอโทร.กลับไป ก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
ต่อมาทราบข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุกับขบวนรถไฟดังกล่าว จึงขับรถออกมาจากมวกเหล็ก มาตามหาในที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่พบ จึงเดินทางไปตามหาต่อที่ รพ.พยาบาลสีคิ้ว แต่ก็ยังไม่พบ ตนจึงเดินทางมาตามหาอีกที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อีกครั้งตอนนี้ก็ยังไม่พบเช่นกัน