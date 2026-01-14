คืบหน้าเครนรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถไฟโดยสารยอดเสียชีวิตพุ่ง 28 รายแล้ว บาดเจ็บ 64 ราย

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-รายงานคืบหน้าเหตุเครนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟโดยสารจากกรุงเทพ-อุบลฯมีผู้เสียชีวิตแล้ว 28 ราย บาดเจ็บอีก 64 ราย แจ้งญาติผู้เสียชีวิต สอบถามไปได้ที่ ศูนย์ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านการแพทย์ เหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟ เบอร์ 065-506-6499
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า เหตุเครนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ล้มทับขบวนรถไฟโดยสาร ด่วนดีเซลรางปรับอากาศ ขบวนที่ 21 ที่บริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ มุ่งหน้า สถานีอุบลราชธานี ซึ่งโครงการก่อสร้างช่วงดังกล่าว เป็นงานโยธิการ สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ภายใต้สัญญาก่อสร้างไฮสปีด ไทย-จีน สัญญาที่ 3-4 ดำเนินการโดยบริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ เดือนธันวาคม 2568 อยู่ที่ 99.54 %
โดยเมื่อเวลา 13.00 น. จังหวัดนครราชสีมา โดยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แถลงข่าวที่ ห้องสุเนตร 1 โรงพยาบาลสีคิ้ว กรณีสถานการณ์ เครนตกทับขบวนรถไฟกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์ ณ เวลา 12.50 น.ที่ผ่านมา ว่า มีผู้ประสบภัย จำนวน 86 ราย โดยเป็นผู้เสียชีวิต 22 ราย ซึ่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมด ได้ถูกนำส่งไปยัง รพ.สีคิ้ว เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์
ส่วนผู้บาดเจ็บ รวม 64 ราย เร่งกระจายส่งรักษาไปยัง รพ.ต่างๆ ได้แก่ รพ.สีคิ้ว เป็นผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง 6 ราย ปานกลาง 15 ราย เล็กน้อย 34 ราย , รพ.สูงเนิน เป็นผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง 1 ราย ปานกลาง 4 ราย เล็กน้อย 3 ราย และ รพ.ปากช่องนานา เป็นผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง 1 ราย ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการดูแลเรียบร้อย
โดยล่าสุด เมื่อเวลา 14.20 น. พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น 28 รายแล้ว ส่วนผู้บาดเจ็บยอดยังเท่าเดิม 64 ราย อาการวิกฤติอาการรุนแรงบางราย ได้ส่งรักษาต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และ รพ.เทพรัตน์
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นายธีระศักดิ์ วงศ์สูงเนิน พนักงานห้ามล้อขบวนรถไฟที่ประสบเหตุ ซึ่งยังมีอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เสื้อเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบเลือด และได้รับบาดเจ็บที่นิ้วแต่ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มที่ โดยเปิดเผยว่า “รถไฟขบวนนี้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 06:10 น. เพื่อเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี มาถึงจุดเกิดเหตุประมาณ 09:10 น. มาทั้งหมด 3 โบกี้ โบกี้ที่ 1 ปลอดภัย
ส่วนที่ได้รับความเสียหายแล้วมีผู้บาดเจ็บคือโบกี้ที่ 2 และครั้งที่ 3 รถไฟขบวนนี้มีผู้โดยสารทั้งหมดประมาณ 200 คน ขณะเกิดเหตุ ตนอยู่ในรถไฟ แล่นมาด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และหลังจากเครนยักษ์หล่นลงมากระแทก ทำให้ตนและผู้โดยสารในรถไฟลอยขึ้นจากพื้นได้รับบาดเจ็บ แต่ยังสามารถตั้งสติและรีบช่วยผู้โดยสาร ก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้บริเวณโบกี้ที่ 2 ตนและชาวบ้านจึงรีบช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ไฟได้ลุกไหม้โบกี้ที่ 2 ไม่สามารถช่วยได้ จึงทำได้เพียงช่วยผู้โดยสารในโบกี้ที่ 3 ออกมา”
สำหรับญาติผู้เสียชีวิต สามารถสอบถามไปได้ที่ ศูนย์ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านการแพทย์ เหตุการณ์เครนตกใส่รถไฟ เบอร์ 065-506-6499 หรือ ที่ รพ.สีคิ้ว โทร.090-976-8154 , รพ.สูงเนิน โทร.044-419-712 ต่อ 116 ,044-286-422 ต่อ 116