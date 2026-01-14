"พีระพันธุ์" ซัดผู้รับเหมาสะเพร่าเครนถล่มทับรถไฟ จี้รัฐร่วมรับผิดชอบ จ่อบรรจุเป็นนโยบาย รทสช.กันโศกนาฏกรรมซ้ำซาก

หัวหน้ารทสช. ฟาด! ปมเครนถล่มทับรถไฟ ซัดผู้รับเหมาก่อสร้าง 'สะเพร่า' จี้รัฐต้องร่วมรับผิดชอบ เตรียมบรรจุเป็นนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติ สกัดโศกนาฏกรรมซ้ำซาก
วันที่ (14 มกราคม 2569) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุ จากเหตุการณ์เครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ตกทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ขบวน 21 (กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี) ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
นายพีระพันธุ์ ระบุว่า เหตุการณ์ความผิดพลาดในลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก แต่เกิดขึ้นซ้ำซากมาโดยตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ ซึ่งมักจะกลายเป็นข่าวในช่วงเวลาสั้นๆ แล้วก็เงียบหายไป โดยที่สังคมไม่เคยได้รับทราบถึงความรับผิดชอบหรือการลงโทษผู้รับเหมาอย่างเป็นรูปธรรม
นายพีระพันธุ์ เน้นย้ำว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุ แต่เป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ สะเพร่า และขาดความเอาใจใส่ของผู้รับเหมา ดังนั้นผู้รับเหมาจะต้องมีส่วนรับผิดชอบอย่างรุนแรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ที่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อมาตรการความปลอดภัยที่หละหลวมนี้ด้วย
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ยืนยันว่าพรรครวมไทยสร้างชาติ จะไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาดังกล่าว และจะนำเรื่องนี้มาบรรจุเป็นหนึ่งในนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อกำหนดมาตรการลงโทษและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ซ้ำรอยอีกในอนาคต