ท่าเรือแหลมฉบังจับมือ CNNC –ซีเอชอีซี เปิดบ้านเฟส 3 พาชุมชนกว่า 180 คน เยี่ยมชมงานก่อสร้าง สร้างความเชื่อมั่น EHIA

ศูนย์ข่าวศรีราชา - กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท ซีเอชอีซี (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 นำหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประมง ผู้ประกอบการ และประชาชนรอบพื้นที่โครงการกว่า 180 คน เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ พร้อมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ EHIA อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (17ธ.ค.) นางสิริมา กีรตยาคม รองอำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล ร่วมกับบริษัท ซีเอชอีซี (ประเทศไทย) ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ส่วนที่ 2) งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภค ที่ห้องแตรทอง ท่าเรือแหลมฉบัง
การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) เพื่อลดความห่วงกังวลต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโครงการกับชุมชน โดยมีพิพัฒน์ อัมพรเพ็ชร์ ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี หน่วยงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Third Party) หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มประมง ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม
นางสิริมา กีรตยาคม รองอำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน” มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนรอบพื้นที่โครงการฯ ได้รับทราบข้อมูลการก่อสร้างและการดำเนินงานตามมาตรการ EHIA อย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความวิตกกังวล และเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็น ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างจะนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับต่อโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ด้าน นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้รับจ้างก่อสร้างทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เพื่อนำผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างจริง สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของโครงการ พร้อมย้ำถึงปณิธานของกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ภายใต้แนวคิด “CNNC ห่วงใย ใส่ใจชุมชน” ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ
ขณะที่ นายอนุสรณ์ มะกรครรภ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนที่ 2 ในนามผู้จัดกิจกรรม ระบุว่า การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน หน่วยงาน และทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานทั้งหมดเป็นไปตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรายงาน EHIA อย่างเคร่งครัด เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ