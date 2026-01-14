ลูกสาววอนช่วยตามหาพ่อแม่ติดต่อไม่ได้ หลังเกิดเหตุระทึกเครนโครงการไฮสปีดล้มทับรถไฟด่วนพิเศษ

ลูกสาวโพสต์วอนโซเชียลช่วยตามหาพ่อแม่ หลังขาดการติดต่อจากเหตุการณ์เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงล้มทับขบวนรถด่วนพิเศษที่สีคิ้ว ล่าสุดรุดเช็กรายชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตามโรงพยาบาลแต่ยังไม่พบ เผยเตรียมมุ่งหน้าไป รพ.มหาราชฯ เพื่อตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
จากกรณี ที่เครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ประสบอุบัติเหตุหล่นทับรถไฟดีเซลรางแดวู ที่ทำขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี บริเวณบ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น ถึงสถานีสีคิ้ว เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 รายแล้ว บาดเจ็บ 55 คน ยังหาไม่พบอีก 3 ราย หลังขบวนรถผ่านสถานีหนองน้ำขุ่น เวลา 09.13 น. วันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ X ชื่อ "𝑺𝑱𝑯 𝑳𝒐𝒗𝒆𝒓 ♥ @loveseo_9" ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือเนื่องจากติดต่อ นางวันทนี และ นายเกรียงศักดิ์ ผุดผ่อง พ่อและแม่ที่โดยสารมาในโบกี้ที่ 2 ไม่ได้ ลูกสาวเช็กรายชื่อที่ รพ.สีคิ้ว และ รพ.สูงเนิน แต่ยังไม่พบรายชื่อผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ช่วงค่ำ (18.17 น.) หลังจากตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตที่ รพ.สีคิ้ว แล้วไม่ใช่พ่อแม่ ลูกสาวจึงตัดสินใจเดินทางไปตรวจสอบต่อที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานที่รับตัวเคสที่ไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ หากพบเห็นหรือมีเบาะแส สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 098-947-1422 (นุ้ย), 062-195-4463 (เนย์) หรือ 084-006-2484 (เนย)