คันเดียวที่รอด จากเหตุเครนหล่นทับรถไฟ วิ่งปาดน้ำตา ส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัย

MGR Online-เผยภาพรถไฟ 1 คัน ที่รอดจากเหตุเครนหล่นทับ มีผู้เสียชีวิต 32 ราย ที่ อ.สีคิ้ว ซึ่งเป็นคันที่ใช้นำขบวน วิ่งคันเดียวส่งผู้โดยสารอย่างปลอดภัย
วันนี้ (15 ม.ค.) เพจเฟซบุ๊ก รถไฟ กับ นายเบิร์ด โพสต์ภาพรถไฟ พร้อมข้อความระบุว่า คันเดียวที่รอดมาได้ จากฐานเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถล่มใส่ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์ -อุบลราชธานี แดวูหมายเลข 2528 คันนำ ผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัย วิ่งมาคันเดียวถึงสถานีโคราชอย่างปลอดภัย #รถไฟกับนายเบิร์ด
สืบเนื่องจากเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ–นครราชสีมา สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง–สีคิ้ว และกุดจิก–โคกกรวด พังถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ดีเซลรางแดวู ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางเลขที่ 21 กรุงเทพอภิวัฒน์–อุบลราชธานี (ขบวนรถมีทั้งหมด 3 คัน) บริเวณบ้านถนนคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ทำให้ขบวนรถไฟตกรางและเกิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 32 ราย บาดเจ็บ 66 ราย เกิดเหตุเมื่อวันที่ 14 ม.ค. เวลา 09.13 น.ที่ผ่านมา.