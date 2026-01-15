EM DISTRICT ส่งแคมเปญ EM DISTRICT Top Spender แจกรถยนต์ LEXUS มูลค่า 3.31 ล้านบาท กระตุ้นการใช้จ่ายต้นปี 2569

เอ็ม ดิสทริค ย่านการค้าสำคัญระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ สร้างความคึกคักตลาดต้นปี 2569 ต่อเนื่องจับมือเลกซัส ประเทศไทย ยนตรกรรมหรูชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดแคมเปญใหญ่ EM DISTRICT Top Spender แจกรถยนต์ LEXUS NX 350h Luxury มูลค่า 3.31 ล้านบาท ให้กับสุดยอดนักช้อปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ หวังดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการศูนย์การค้าอย่างต่อเนื่อง
นางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด เอ็ม ดิสทริค จับมือนายณัทธร ศรีนิเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลกซัส กรุ๊ป บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมจัดแคมเปญใหญ่ EM DISTRICT Top Spender ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ สร้างความคึกคักตลาดต้อนรับปี 2569 ที่ลูกค้ามีความตื่นตัวในการจับจ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสม ตลอดทั้งแคมเปญ ขั้นต่ำ 40 ล้านบาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับรางวัลพิเศษ รถยนต์ LEXUS NX 350h Luxury สี White Nova มูลค่า 3.31 ล้านบาท โดย Lexus NX 350h เป็นรถครอสโอเวอร์ระบบไฮบริดรุ่นยอดนิยมของเลกซัส ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.5 ลิตร 4 สูบ ผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมสูงสุด 240 แรงม้า เน้นความหรูหรา ประหยัดน้ำมัน และเทคโนโลยีล้ำสมัย สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักการขับขี่ในระดับพรีเมี่ยม
ร่วมสะสมยอดช้อปปิ้ง จากร้านค้าชั้นนำ เพื่อเป็นสุดยอดนักช้อปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแคมเปญ EM DISTRICT Top Spender ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 ที่เอ็ม ดิสทริค